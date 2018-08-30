Diyarbakır'da askerler 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganıyla yürüdü

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlanırken, Valilik önünde düzenlenen törenin ardından birliklerine dönen askerler, \'Şehitler ölmez, vatan bölünmez\' sloganı eşliğinde yürüdü. Kutlamalarda, protokol tribününe şehit aileleri de oturtuldu.

Valilik önündeki Zafer Anıtı\'na çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, Vali Hasan Basri Güzeloğlu\'nun makamında tebrikleri kabul etmesi ile devam etti. Valilik önündeki kutlamalara Vali Güzeloğlu\'nun yanı sıra Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, 7\'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Cumali Atilla ve Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre ve diğer protokol üyeleri katıldı. Töreni, 2017 yılında Diyarbakır\'da evinin önünde şehit edilen Uzman Çavuş Bilal Dicle\'nin babası Adnan Dicle ile Adıyaman\'da geçen ay şehit olan Uzman Çavuş Kürşat Yılmaz\'ın babası Ekrem Yılmaz da protokolde izledi. Vatandaşların yoğun katılımının gözlendiği tören, Vali Güzeloğlu ve Belediye Başkanvekili Atilla\'nın halkı selamlayarak Zafer Bayramlarını kutlamasıyla başladı. Halk oyunları gösterisiyle devam eden törende, 7\'nci Kolordu Komutanlığı bando ekibinin çaldığı marşlara protokol üyeleri de alkışlarla eşlik etti.

Tören daha sonra askeri birliklerin geçişiyle devam etti. Geçişin ardından program sona erdi. Törenin ardından birliklerine dönen askerler, \'Şehitler ölmez, vatan bölünmez\' ve \'Gazi Mustafa Kemal\' sloganı eşliğinde yürüdü.



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