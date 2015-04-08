Diyarbakır'da askeri konvoya ateş açıldı

Diyarbakır Silvan'da baraj inşaat alanına iş makinesi taşıyan tıra ve emniyeti sağlayan askeri konvoya ateş açıldı. Saldırıda, askeri zırhlı araca 15 adet mermi isabet ederken, konvoyda bulunan güvenlik güçleri de ateşe karşılık verdi.

Konuyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Bölücü Terör Örgütü mensubu bir grup terörist tarafından; Diyarbakır/Silvan Baraj İnşaat Alanına iş makinesi taşıyan bir TIR aracı ve emniyetini sağlayan askerî konvoya, Diyarbakır / Silvan Fiğ Tarlası Tepe Mevkiinde, intikal halinde iken silahlı saldırıda bulunulmuştur. Söz konusu saldırıya, konvoyda bulunan unsurlarımız tarafından derhal ateşle karşılık verilmesini müteakip, terörist ateşleri kesilmiştir. Anılan silahlı saldırıda, bir Taktik Tekerlekli Zırhlı Kobra aracına 15 adet mermi isabet etmiştir. Olayla ilgili olarak, adli tahkikat başlatılmıştır."