T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyarbakır'da askeri konvoya ateş açıldı

Baraj inşaatına malzeme taşıyan tıra açılan ateşe güvenlik güçleri de karşılık verdi

08 Nisan 2015 21:45

Diyarbakır Silvan'da baraj inşaat alanına iş makinesi taşıyan tıra ve emniyeti sağlayan askeri konvoya ateş açıldı. Saldırıda, askeri zırhlı araca 15 adet mermi isabet ederken, konvoyda bulunan güvenlik güçleri de ateşe karşılık verdi.

Konuyla ilgili Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Bölücü Terör Örgütü mensubu bir grup terörist tarafından; Diyarbakır/Silvan Baraj İnşaat Alanına iş makinesi taşıyan bir TIR aracı ve emniyetini sağlayan askerî konvoya, Diyarbakır / Silvan Fiğ Tarlası Tepe Mevkiinde, intikal halinde iken silahlı saldırıda bulunulmuştur. Söz konusu saldırıya, konvoyda bulunan unsurlarımız tarafından derhal ateşle karşılık verilmesini müteakip, terörist ateşleri kesilmiştir. Anılan silahlı saldırıda, bir Taktik Tekerlekli Zırhlı Kobra aracına 15 adet mermi isabet etmiştir. Olayla ilgili olarak, adli tahkikat başlatılmıştır."

 

 

ETİKETLER

diyarbakıraskeri konvoysaldırıgenel kurmay başkanlığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24