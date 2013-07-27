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Diyarbakır'da arazi kavgası kanlı bitti; 8 ölü

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde çıkan arazi kavgası silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda 8 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

27 Temmuz 2013 23:06

Diyarbakır Valisi Mustafa Cahit Kıraç, Bismil ilçesinin Başköy ve Karatepe köylüleri arasında arazi nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 8 kişinin öldüğünü 4 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 18.10 sıralarında Bismil ilçesinde Başköy ve Karatepe köyü arasında meydana geldi. Arazi anlaşmazlığının silahlı kavgaya dönüştüğü gerginlikte, uzun namlulu silahların kullanıldığı ve 8 kişinin öldüğü 4 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralılardan ikisi Diyarbakır'da ikisi Batman'da tedavi altına alındı.
 

Geniş güvenlik önlemleri alındı

 
Jandarma ve polis ekipleri bölgede yoğun güvenlik önlemi alırken, gerginliğin her iki köyde de sürdüğü belirtildi. Güvenlik güçleri olaya karışanların yakalanması için güvenlik güçleri operasyon başlattı.

Muş'un Bulanık ilçesinde de arazi anlaşmazlığı nedeniyle geçen hafta çıkan silahlı çatışmada 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Diyarbakır'da yaşanan bu olayla, son iki haftada Doğu ve Güneydoğu'da arazi kavgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e çıkmış oldu.

 

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