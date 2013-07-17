Muş'ta 'ot' kavgası; 7 ölü 9 yaralı

Bulanık'a bağlı Bayramlı mezrasında Dost ve Kundo aileleri arasında sabah saatlerinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada, iki aileden 7 kişi hayatını kaybetti. Silahlı kavgada yaralanan 9 kişi ilçedeki hastanelere sevk edildi. Olayın yaşandığı mezrada jandarma güvenlik önlemi aldı. Akraba olan iki aile arasındaki kavgaya arazideki otların neden olduğu öğrenildi.

6 jandarma timi bölgede

Muş Valisi Vedat Büyükersoy yaptığı açıklada saat 8:30 - 9:00 arası Aşağı Bayramlı ve Yukarı Bayramlı meralarında kavga çıktığını söyledi. Büyükersoy, "Kavgada 7 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralı. Yaralılardan üçünün durumu ağır" diye konuştu.

Büyükersoy, 6 jandarma timi bölgede görevli olduğunu belirtti. Yaralıların bulunduğu hastanede de güvenlik önlemleri alındı.