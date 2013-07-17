T24 LogoT24 Logo
Gündem

Muş'ta 'ot' kavgası; 7 ölü 9 yaralı

Muş’un Bulanık ilçesinde yaşanan ot kavgasında 7 kişi hayatını kaybetti. Olayda 3'ü ağır, 9 kişi de yaralandı

17 Temmuz 2013 16:03

Bulanık'a bağlı Bayramlı mezrasında Dost ve Kundo aileleri arasında sabah saatlerinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada, iki aileden 7 kişi hayatını kaybetti. Silahlı kavgada yaralanan 9 kişi ilçedeki hastanelere sevk edildi. Olayın yaşandığı mezrada jandarma güvenlik önlemi aldı. Akraba olan iki aile arasındaki kavgaya arazideki otların neden olduğu öğrenildi.

 

6 jandarma timi bölgede

 

Muş Valisi Vedat Büyükersoy yaptığı açıklada saat 8:30 - 9:00 arası Aşağı Bayramlı ve Yukarı Bayramlı meralarında kavga çıktığını söyledi. Büyükersoy, "Kavgada 7 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralı. Yaralılardan üçünün durumu ağır" diye konuştu.

Büyükersoy, 6 jandarma timi bölgede görevli olduğunu belirtti. Yaralıların bulunduğu hastanede de güvenlik önlemleri alındı.

 

 

ETİKETLER

muşot kavgası8 ölübulanık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24