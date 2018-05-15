Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı kavgası: 5 ölü

Diyarbakır'ın Ergani İlçesi'nde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Akçakale Köyü'ndeki Şeyh Gür mezrasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında silahlı çatışma çıktı. İlk gelen bilgilere göre, çatışmada 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şeyhgür mezrasına gelen jandarma ekipleri köy çevresinde, içerisinde önlem alırken, giriş-çıkışlar ise kontrollü olarak yapılıyor.

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