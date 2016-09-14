Diyarbakır'da anız yangını zincirleme kazaya neden oldu: 4'ü ağır 20 yaralı

Diyarbakır'ın Bismil İlçesi ile Batman karayolunun Çöptepe mevkinde çıkan anız yangınının dumanı nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 20 kişi yaralandı.

1 3 araç karıştı

Kaza, Bismil İlçesi ile Batman karayolunun Çöptepe mevkinde bugün öğleden sonra meydana geldi. Tarlalardaki ürün artıklarının yakılması nedeniyle yükselen dumanlar karayolunu kaplayınca sürücülerin görüş mesafesi düştü. Zaman zaman görüş mesafesinin sıfıra indiği karayolunda 13 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

4 kişi ağır yaralı

Kazada 20 kişi yaralanırken, yaralılara ilk müdahale olay yerine sevk edilen ambulanslarda yapıldı. Batman ve Bismil Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Yangın söndürüldü

DHA'nın haberine göre sürücüler, karayolunu kaplayan dumanların görüş mesafesini çok düşürmesi nedeniyle kazanın meydana geldiğini anlattı. İtfaiye ekipleri de kazanın ardından bölgedeki tarlalardaki anız yangınlarını söndürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.