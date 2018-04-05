Diyarbakır'da ambalaj ve karton fabrikasında yangın çıktı

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki Oluklu mukavva, karton ve koli fabrikasında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, ölen ya da yaralanan olmadı. Büyük çaplı hasar meydana gelen fabrikada, yangın yarım saatte kontrol altına alındı.

Saat 17.00 sıralarında merkez Yenişehir İlçesi Elazığ karayolunda bulunan Organize Sanayi Bölgesi\'nin 1\'inci etabındaki oluklu mukavva, karton ve koli fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına ilk olarak OSB\'de bulunan itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının büyümesi üzerine Diyarbakır merkezden çok sayıda itfaiye ekibi ile sağlık ekibi sevk edilirken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın haberini alan Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili Abdulkadir Karavil de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yangından yükselen dumanlar paniğe neden olurken, yarım saatte güçlükle kontrol altına alınan yangının büyük zarara neden olduğu belirtildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



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