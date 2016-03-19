Diyarbakır'da alkollü müşteri AVM'de ateş açtı

Diyarbakır'da alkollü olduğu öğrenilen bir kişi, alışveriş merkezindeki giyim mağazasında kıyafet alırken mağaza yetkilileriyle tartıştı. Dışarı çıkan kişi, kısa süre sonra pompalı tüfekle geldiği AVM’de bir el ateş açarak paniğe yol açtı. Saldırgan, olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Ahmet Ün’ün haberine göre, olay akşam saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda bulanan bir AVM’de meydana geldi. Burada bir giyim mağazasından alışveriş yapan ve alkollü olduğu öğrenilen bir kişi, fiyat konusunda mağaza yetkilileriyle yaptığı tartışmanın ardından ayrıldı. Kısa süre sonra beraberinde bir arkadaşıyla ve elinde pompalı tüfekle gelen saldırgan, AVM’nin girişinde silahla bir el ateş etti.

Silah sesi üzerine AVM’de bulunan terör saldırısı gerçekleştirildiği düşüncesiyle panik yaşarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda zırhlı araçlı polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, AVM’nin giriş ve çıkışlarını kontrol altına alırken, yapılan çalışmanın ardından olayın adli bir vaka olduğu tespit edildi. Saldırganlar polis ekiplerinin yaptığı kısa süreli çalışmanın ardından gözaltına alındı.

AVM’nin Genel Müdürü Mert Sakaklı, yaptığı açıklamasında olayın terör saldırı olmadığını, bir müşterinin mağaza yetkilileriyle yaşadığı tartışmadan kaynaklandığını söyledi.