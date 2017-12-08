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Diyarbakır’da Akşener’i karşılamak için hazırlanan çok dilli pankartın Kürtçesi sınıfta kaldı

“Tu bi xêr hatî” şeklinde yazılması gereken cümle “Tı bı xeyr hatî” olarak yanlış yazıldı

08 Aralık 2017 19:18

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i karşılamak için Diyarbakır’a asılan çok dilli pankartların Kürtçe kısmında yazım hatası yapıldığı ortaya çıktı. Türkçe ve Zazaca da yazılan pankartların Kürtçesinde, “Tu bi xêr hatî” şeklinde yazılması gereken cümlenin “Tı bı xeyr hatî” olarak yer aldığı belirtildi. 

Şırnak ve Cizre’yi ziyaret etmek için yola çıkan ve uçakla Diyarbakır’a giden Akşener, havalimanında Kürtçe, Zazaca ve Türkçe, 'Baba ocağına hoşgeldiniz', 'Hoşgeldiniz Meral Bacı', 'Hoşgeldiniz Başbakanımız Meral bacımız' yazılı pankartlarla karşılandı.

Havalimanı önünde yöresel kıyafet giyen iki çocuk tarafından karşılanan Akşener, havalimanının VIP salonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 yıl aradan sonra Şırnak’a gideceğini söyledi. 

"Babamın ailesi Diyarbakır'dan gelme"

Güneydoğudaki seçmenin AKP ile HDP arasında tercih yapmak zorunda bırakıldığını, ancak İYİ Parti olarak, güçlü bir alternatif oluşturduklarını kaydeden Akşener, “Babamın ailesi Yunanistan’a Diyarbakır’dan gitme. Burada Küçükkadı köyü ve Büyükkadı köyü var, oradan gitme. Ben bunu yıllardır söylüyorum ama genel başkanlığına yürüyünce o zaman duyuruldu. DYP’de ilk seçildiğim dönemlerde Salim Ensarioğlu’na derdim, ‘Benimle iyi geçinin yoksa Diyarbakır’dan aday olurum’ diye. Babamın tarafı buralıdır" dedi. 

 "O kadar gönülsüz yapmışlar ki,
hatalar bile umurlarında değil"

Bas News’in haberine göre, Akşener’in kente gelişi için hazırlanan pankartların Kürtçe olanında yazım hatası yapıldı ve “Tu bi xêr hatî” şeklinde yazılması gereken cümle “Tı bı xeyr hatî” olarak yanlış yazıldı.

Hatanın fark edilmesinin ardından sosyal medyada ko, "O kadar gönülsüz yapmışlar ki hatalar bile umurlarında değil" ifadeleri kullanıldı.

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