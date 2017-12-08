Akşener’e Diyarbakır’da Türkçe, Kürtçe ve Zazaca karşılama

İyi Parti Lideri Meral Akşener, siyaset sahnesine çıktıktan sonra başlattığı yurt gezilerini Doğu ve Güneydoğu ile sürdürüyor.

İlk ziyaretini Bitlis’e yapan Akşener, kalabalık bir yönetici grubu ile birlikte, yarın gün boyu Şırnak ve Cizre ilçesini ziyaret edecek.

Akşener, Şırnak gezisine gitmek üzere havayolu ile önce Diyarbakır’a gelecek.

Siyasetçi Zeynel Abidin Aktay’ın Diyarbakır programını üstlendiği ziyarette, coşkulu bir karşılama yapılacak.

İyi Partililer, Akşener’i Kürtçe pankartlarla karşılamaya hazırlanıyor. Akşener için hazırlanan döviz ve pankartların üzerinde Kürtçe ve Zazaca mesajlar yer alıyor.

Pankartların üzerinde “Tubi xeyr hati serokwezire me, xwişka me (Hoş geldiniz başbakanımız, kız kardeşimiz” yazısı bulunuyor.

Aynı pankartlarda ayrıca Türkçe olarak da “Diyarbakırımıza hoş geldiniz Meral Abla” yazılıyor. Önceki gün yaptığı açıklamada “Babam Diyarbakır’dan Yunasitan’a göç etmiş” diyen Akşener için hazırlanan pankartlardan biri de “Baba ocağına hoşgeldiniz” olacak.

Akşener’in bölgeye ilk ziyaretinin detayları ise şöyle:

Sabah 08:10’da THY’nin tarifeli uçağı ile Ankara’dan Diyarbakır’a hareket. Saat 09:20’de Diyarbakır Havaalanı’nda partililer tarafından karşılama. Saat 09:30’da karayolu ile Şırnak’ın Cizre ilçesine hareket. İlçeye varış ve ardından saat 12:30’a kadar Cuma Namazı arası. 12:30 ile 14:00 arasında Cizre’de esnafla görüşme. Ardından saat 14:30’da Şırnak kent merkezine intikal. Aynı saatlerde Şırnak kent merkezinde esnafı ziyaret. Saat 16:00’da Şırnak Havaalanı’na intikal ve 17:45’de ise Ankara’ya geri dönüş.