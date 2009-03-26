Diyarbakır'da AKP'lilere taşlı sopalı saldırı

Diyarbakır'da seçim çalışmalarını yürüten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kubettin Arzu ile Milletvekili Abdurrahman Kurt'un da aralarında bulunduğu AKP'li grup, bir başka grubun taşlı- sopalı saldırısına uğradı. Polis, saldırganları havaya ateş açarak dağıttı.



Kentin Bağlar İlçesi Santo Caddesi üzerinde seçim çalışmalarını yürüten AKP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kutbettin Arzu, Diyarbakır Milletvekili Abdurrahman Kurt'un da aralarında bulunduğu AKP'liler henüz kikmliği belirlenemeyen 10-15 kişilik grubun taşlı saldırısına uğradı. AKP'lilere taş atan gruptakileri sopalarla da saldırmaya kalkıştı.



AKP'lilerin de karşılık vermesiyle çıkan kavgayı polis havaya eteş açarak önledi. Saldırgan grup mahalle aralarına kaçarken, AKP'lilerden bazı kişilerin atılan taşlarla hafif yaralandı.

