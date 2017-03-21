Diyarbakır'da AKP otobüsüne taşlı saldırı

Diyarbakır'da AKP'nin kampanya otobüsü taşlı saldırıya uğradı. Can kaybı ve yaralanan olmazken, otobüste hasar oluştu.

DHA'da yer alan habere göre, anayasa değişikliği paketi ile ilgili yapılacak halk oylaması için merkez Kayapınar ilçesinde dolaşan kampanya otobüsüne henüz kimliği belirsiz bir grup tarafından taşlı saldırı yapıldı.

AKP Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Akar, parti binaları ve araçlarına yönelik daha önce de saldırılar gerçekleştirildiğini anımsattı.

Yürüttükleri kampanyaya uluslarası boyutta tahammül edilemediğini dile getiren Akar, saldırıyı "Avrupa'da engel çıkaran zihniyetin Diyarbakır'daki yansıması" olarak niteledi.

Akar, iki gün önce de benzer bir saldırı ile karşılaştıklarını, üyelerinden birinin başını atılan taşlardan korumaya çalışırken elinden yaralandığını aktararak, şöyle konuştu:

"Seçim otobüsümüzün halkı selamlaması bazılarında tahammülsüzlük oluşturduğu anlaşılıyor. Herkes istediği yerde kampanyasına devam ediyor. Terör örgütlerinin uzantılarının tahammülsüzlükleri ise ortada. Bize taş atan kardeşime sesleniyorum. Bu kampanyayı işsiz, aşsız, eğitimsiz kalmayasın, özgür ve kalkınmış bir Türkiye'de başın dik alnın ak dolaşman için yapıyoruz. Bu memleketin bütün evlatları için çalışıyoruz. Bize taş atana gül atacağız."