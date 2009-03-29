Diyarbakır'da AKP, 144 sandığa itiraz etti

Diyarbakır'da AKP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kutbettin Arzu, 144 sandığa itiraz ettiklerini bildirdi.



Diyarbakır Adliye binasındaki 2 No'lu Bağlar İl Seçim Kuruluna gelen Büyükşehir Belediye Başkanı ve DTP büyükşehir belediye başkan adayı Osman Baydemir ile AKP büyükşehir belediye başkan adayı Kutbettin Arzu, seçim sonucunu bir süre birlikte takip etti.



Kutbettin Arzu, seçimin başından bu yana 'barış için bir yarış' dilediklerini ifade ederek, ufak tefek birtakım sıkıntılar olduğunu, ancak bunları da çok önemli görmediklerini belirtti. "Ufak tefek sıkıntılar" ile neyi kastettiğinin sorulması üzerine Arzu, "ufak tefek sandık başında ya da seçim çalışmalarında sataşmalar, ama önemli, büyük bir şey olmadı"diye konuştu.



Ancak Arzu, başka bir soru üzerine şu ana kadar 144 sandıkta itirazları olduğunu bildirdi.



İtiraz gerekçelerinin yönelik soruyu Arzu, "Bizim müşahidlerin söyledikleri bilgilere göre, bazı yerlerde açıktan oy kullandırma oldu, bazı yerlerde baskı oldu gibi" şeklinde yanıtladı.



Arzu, ilk sonuçları nasıl değerlendirdiklerine ilişkin soru üzerine de kendilerine ulaşan ilk bilgilere göre, "Seçimin başa baş gittiğini" söyledi.



Kudbettin Arzu, bir süre daha sonuçları izledikten sonra ilçe seçim kurulundan ayrıldı.



Baydemir sonuçlardan memnun



Sonuçları hala İl Seçim Kurulunda takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı ve DTP büyükşehir belediye başkan adayı Baydemir ise burada yaptığı açıklamada, şu ana ana kadar açılan sandık sonuçlarının kendileri için son derece memnuniyet verici olduğunu, bir sıkıntı yaşamadıklarını söyledi.



İtirazlarının bulunup bulunmadığına ilişkin soru üzerine Baydemir, "Sanırım birkaç sandıkta olmuş. Önceki seçimlerle mukayese ettiğimizde şu anda Diyarbakır'da bugüne kadar geçirdiğimiz en serinkanlı ve en metanetli günü yaşıyoruz. Umuyor ve diliyorum böyle devam eder" dedi.



Baydemir, sonuç için henüz yorum yapmanın erken olduğunu kaydetti.



