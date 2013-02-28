Diyarbakır'da 8 Mart afişlerine toplatma kararı

Diyarbakır'da 8 Mart tarihinde yapılacak Dünya Emekçi Kadınlar Günü mitingi için açılan afişler için mahkeme tarafından toplama kararı çıktı.

8 Mart mitingi için Diyarbakır 'da panolara asılan ve üzerinde Paris'te öldürülen 3 kadının fotoğraflarının bulunduğu afişler toplatıldı.

Valilik, İstasyon Meydanı'nda 8 Mart'ta "Rosalardan Sakinelere Yolunuz Yolumuz, Sözünüz Sözümüzdür" adı altında düzenlenecek açık hava mitinginde, Rosa Luxemburg, Clara Zetkin, Leyla Kasım, Sakine Cansız, Fidan Doğan, Leyla Şaylemez'e ait resimlerin bulunduğu, ayrıca resimlerin sol tarafından Dünya Kadınlarının Dayanışma ve Mücadele Günü, DÖKH ve Bileşenleri, HDK, EMEP, KESK, SKM, TMMOB, İHD , DİSK, Nu-Buhar, Hebun LGBT yazılı afişlerin bulunduğu belirtilerek, Türkçe ve Kürtçe ibarelerin yazılı olduğu farklı içerikli afişler hakkında yaptığı suç duyurusu ardından, Diyarbakır 1 Nolu Hakimlik (TMK. 10. Maddesi ile Görevli) 27 Şubat 2013 tarih ve 2013/73 Değişik İş Nolu kararıyla bilboardlarların yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildiği belirtildi.

Mahkemenin bu kararı ardından, belediyelere ve bilboardları asan şirkete gönderilen tebligatta, bilboardlardaki afişlerin sökülmesi istendi.