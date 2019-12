Diyarbakır'da 7 katlı bina çökmek üzere

T24 -

Bağlar ilçesi Sento Caddesi'nde 23 Kasım 2010'da kalorifer kazanında patlama meydana gelen Veysel Apartmanı'nın bitişiğinde yer alan ve bir kolonunda patlama olması ve bazı duvarlarında çatlaklar meydana gelmesi üzerine 2 gün önce Bağlar Belediyesinin kararıyla boşaltılan 7 katlı Tekin Apartmanı'nın bir bölümünde çökme meydana geldi.

Bunun üzerine, polis, Tekin Apartmanı'nın çevresindeki binalarda tahliye çalışması başlattı.





Çökmenin ardından polis, binanın çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.





Sivil savunma, itfaiye ve belediye ekipleri de olay yerine geldi.





İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şube Başkanı Tansel Önal, bir bölümü çöken binayı yıkacak teknik ve donanımın bulunmadığını söyledi.





Önal, binada daha önce yaptıkları incelemede hasar gören bir kolon tespit ettiklerini, bu nedenle belediye tarafından takip edilmesi için boşaltıldığını belirtti.





Yan tarafta bulunan binalardakilerin de boşaltıldığını kaydeden Önal, gerekli ölçümleri yaptırdıklarını, binada bir hareketlenme var mı diye ölçüm yapacaklarını, ancak binanın bir kısmında göçme oluştuğunu aktardı.





Binanın biran önce yıkılması gerektiğini ifade eden Önal, şöyle dedi:





''Çünkü yan binalara da zarar vermesi söz konusu. Yıkım işlemi de biraz sıkıntılı. Bir süre beklenecek. Binanın kendi kendine göçmesi beklenecek. Onun dışında pratikte hemen bir yıkım tekniği yok. Yıkacak kişilerin can güvenliği açısından da sağlıklı görünmüyor. Diyarbakır'da bu binayı yıkacak ekip, teknik ve donanım yok. Diğer üniversitelerden öğretim üyeleriyle görüşerek bunun yıkılmasıyla ilgili girişimlerde bulunacağız. Araştırma yapılıyor. 28 aile 12 iş yeri var.





Sevindirici olan can kaybının olmaması. Oturanlar genellikle yoksul insanlar olduğu için yapıları onlara çok şey ifade ediyor. Çok üzüntülü bir olay. Diyarbakır'da Bağlar ilçesi, Huzurevleri ve Şehitlik mahallesinde buna benzer yüzlerce yapı var.''





Her yıl birkaç binada çeşitli hasarlar görüldüğünü kaydeden Önal, ''Bu yapıyla ilgili de aldığımız duyuma göre, 2 yıl önce aynı kolon hasar görmüş. Bina sakinleri de 'şimdi bildirirsek yetkililere işlem yaparlar' diye kendilerce kolonu tamir ettirmişler. Tabi bu tarz şeyler çok yaygın. Birçok binada öyle hasarlar var. Bu hasarlara sakinler tarafından müdahale ediliyor. Ama tekniğe uygun olmadığı zaman yıkılıyor'' dedi.





Boşaltılan binanın sakinlerinden Devran Karabulut da oturdukları daireden kimlikleri dahil hiçbir şeylerini alamadan çıktıklarını ve 3 gündür parklarda gecelediklerini anlattı.





Satın aldığı evin borcunu ödemeye halen devam ettiğini ifade eden Karabulut, ''Kimi bina sakini komşularda, kimimiz de parklarda kalıyoruz. Hiçbir yetkili bize yardım etmedi. Herkes oy peşinde. Bize yardım edilmesini istiyoruz'' diye konuştu.