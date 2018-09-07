Diyarbakır'da 60 koyun telef oldu

Canan ALTINTAŞ- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'ın Eğil ilçesine bağlı Oyalı köyüne otlatılmaya götürülen 200 koyundan 60\'ı, telef oldu. Koyunların, yakındaki fabrikanın atık buğdaylarını yedikten sonra telef olduğu öne sürüldü. Koyunların telef olmasının yanı sıra çok sayıda hayvanda da hastalık olduğu belirtilirken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekipleri köye gelip, tutanak tuttu. Buğday atıkları ve telef olan koyunlardan alınan numuneler, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

Eğil\'in Oyalı köyünde yaşayan Nusret Karakaş\'a ait yaklaşık 200 koyun, dün, çoban tarafından otlatılmaya götürüldü. Koyunların köy yakınındaki alanda otladığı sırada çoban, iddiaya göre, bölgede bulunan buğday fabrikasından atık boşaltıldığını gördü. Çoban ardından koyunların atık buğdayları yediğini fark etti. Köye getirilen 60 koyun, bir süre sonra peş peşe telef oldu. Hayvanların sahibi Nusret Karakaş, durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, köyde ve hayvanların otlatıldığı alanda inceleme yaptı. Hayvanların yediği atık buğdaydan, otlatıldıkları alandan ve hayvanlardan alınan numuneler, analiz yapılmak üzerine Elazığ\'daki laboratuvara gönderildi.

Nusret Karakaş\'a ait yaklaşık 60 koyun, dünden beri telef olurken, köydeki bazı hayvanların da hastalandığı belirtildi. Karakaş, \"Dün çoban, hayvanları fabrikanın yanında otlatırken, mola vermiş. Bu sırada hayvanların fabrikanın dışına atılan atık buğdayları yediğini görmüş, onları uzaklaştırmış. Ama dönerken, hayvanların bazıları hastalanarak, düşmeye başlamışlar. Köye geldiklerinde birçoğu hastaydı daha sonra teker teker telef olmaya başladılar. Ben de yetkililere haber verdim. 60 hayvanım telef oldu. Diğer 100\'e yakın koyunum da can çekişiyor. Fabrika neden atıklarını dışarı atıyor? Bu fabrikanın etrafı tel; atığı dışarı atmışlar, zehirli olup olmadığını bilmiyoruz. Oradaki buğdayı yemişler. Benim hayvanlarım hasta değil, bundan eminim. Bu sert maddeyi yiyen her hayvan telef oldu\" diye konuştu.

Koyunların telef olmasıyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin köydeki çalışmaları sürerken, analiz raporu hazırlanacağı belirtildi.



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