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Yaşam

Diyarbakır'da 59 mahallede sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Diyarbakır'ın Lice, Hazro, Kocaköy ve Dicle ilçelerine bağlı 59 kırsal mahallede iki gün önce başlatılan sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı bildirildi

30 Mayıs 2017 16:52

Diyarbakır'ın Lice, Hazro, Kocaköy ve Dicle ilçelerine bağlı 59 kırsal mahallede iki gün önce başlatılan sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Lice, Hazro, Kocaköy ve Dicle ilçeleri kırsalında faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen teröristler ve işbirlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, bölgede teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanları, uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenlendiği hatırlatıldı.

Açıklamada, operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince Lice ilçesi Akçabudak, Örtülü, Ulucak, Saydamlı, Kılıçlı, Yorulmaz, Güldiken, Üçdamlar, Baharlar, Bayırlı, Hedik, Tuzlaköy, Yamaçlı, Kıralan, Dernek, Konuklu, Yünlüce, Yaprakköy, Damar, Zümrüt, Kıpçık, Çıralı, Sığınak, Kıyıköy, Dallıca, Budak, Türeli, Tepe, Yolçatı, Dibekköy, Çağdaş, Arıklı, Serince, Kayacık, Uçarı, Ziyaret, Ortaç, Yalaza, Bağlan, Esenler, Çavundur, Dolunay, Kabakaya, Kutlu ve Oyuklu mahalleleri, Hazro ilçesi Ormankaya, Çitlibahçe, Terdöken, Kırmataş, Kavaklıboğaz, Dadaş ve Sarıerik mahalleleri, Kocaköy ilçesi Boyunlu, Gözebaşı ve Tepecik mahalleleri, Dicle ilçesi Kurşunlu, Taşağıl, Kırkpınar ve Kayıköy mahalleleri ile mezralarında 28 Mayıs saat 18.00'den itibaren ilan edilen sokağa çıkma yasağının bugün saat 07.00 itibarıyla kaldırıldığı duyuruldu.

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Diyarbakırsokağa çıkma yasağıkaldırıldı

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