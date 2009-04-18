Diyarbakır'da 51 tutuklu

DTP yöneticileri de var

Diyarbakır D Tipi Cezaevi’ndeler

Tutuklananlar arasında DTP Eşbaşkan Yardımcısı Bayram Altun, Kamuran Yüksek, DTP PM Üyesi Selma Irmak, Av. Şinasi Tur, Av. Ebru Günay, Av. Siracettin Irmak, Hüseyin Yılmaz, Kemal Aktaş, Mehmet Abbasoğlu, Herdem Kızılkaya, Mehmet Akın, Celal Yoldaş, Hasan İnatçı, Sara Aktaş, Ercan Sezgin, Nadir Yıldırım, DTP Diyarbakır il yöneticisi Musa Farisoğulları, Temer Tanrıkulu, Gün TV Genel Yayın Koordinatörü Ahmet Birsin, Zehra Bozacı, Zahide Besi, Çimen Işık, Heval Erdemli, Pergüzar Kaygısız, Ahmet Çelen, Alican Önlü ve Salih Akdoğan’ bulunuyor."Örgüt yöneticisi ve "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanan sanıklar Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ne konuldu