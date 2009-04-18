Diyarbakır'da 51 tutuklu

Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla 12 ilde eşzamanlı başlatılan ve terör örgütünün 'Türkiye Meclis'ini hedef alan operasyonlar sona erdi. Savcılığa sevk edildikten sonra mahkemeye çıkarılan 53 kişiden 51’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
'Suçlamalar DTP'nin varlık nedeni'DTP'ye PKK operasyonuAKP binasını DTP koruduDTP yöneticileri de var
Tutuklananlar arasında DTP Eşbaşkan Yardımcısı Bayram Altun, Kamuran Yüksek, DTP PM Üyesi Selma Irmak, Av. Şinasi Tur, Av. Ebru Günay, Av. Siracettin Irmak, Hüseyin Yılmaz, Kemal Aktaş, Mehmet Abbasoğlu, Herdem Kızılkaya, Mehmet Akın, Celal Yoldaş, Hasan İnatçı, Sara Aktaş, Ercan Sezgin, Nadir Yıldırım, DTP Diyarbakır il yöneticisi Musa Farisoğulları, Temer Tanrıkulu, Gün TV Genel Yayın Koordinatörü Ahmet Birsin, Zehra Bozacı, Zahide Besi, Çimen Işık, Heval Erdemli, Pergüzar Kaygısız, Ahmet Çelen, Alican Önlü ve Salih Akdoğan’ bulunuyor. Diyarbakır D Tipi Cezaevi’ndeler
"Örgüt yöneticisi ve "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanan sanıklar Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ne konuldu