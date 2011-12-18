Diyarbakır'da 50 kişilik PKK'lı grup tespit edildi!

T24

Sığınaklara giderken tespit edildiler





50 kişilik PKK'lı grubu



Operasyonun Elazığ’ın Arıcak İlçesi ile Diyarbakır’ın Dicle İlçesi’ne bağlı Kurşunlu Köyü arasında uzanan Görese Dağı’nda 2 gün önce başladığını belirten Vali Toprak, havadan Kobra ve Sikorsky helikopterlerinin de katıldığı operasyonun, polis- jandarma özel harekat timleri, 7’nci Kolordu Komutanlığı, Jandarma Bölge Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından ortak ve koordineli yürütüldüğünü söyledi. Vali Toprak şu bilgileri verdi:"Elazığ Arıcak İlçesi ile Diyarbakır ilimizin Dicle İlçesi Kurşunlu Köyü arasında uzanan Görese Dağı var. Oradaki bir yapılanmaya yönelik olarak ifade ettiğim operasyon devam ediyor. Dolayısıyla iş bitmeden herhangi bir şey söylemek mümkün değil. Hava şatları, oradaki şartların durumu var. Şu an herhangi bir açıklama yapmak durumunda değiliz, kimse de bir şey diyemez. Evet orda örgütün yapılanması olduğu anlaşılıyor. Terörist üst yapılanmasını bertaraf etmek adına müştereken yürütülen bir operasyon. Hava destekli ve karadan. Arkadaşlarımın dikkatli yürüttüğü bir operasyon. Tüm katmanlarımızla birlikte bizim muhitimizde, Kolordu Komutanlığı, Jandarma Bölge, Emniyet Özel Harekat ve Jandarma Özel Harekatla birlikte tüm ekiplerle birlikte yukardan hava destekli olmak üzere karadan da operasyon devam ediyor. Ama operasyonun içeriğiyle ilgili bir şey söyleyecek noktada değiliz. İlerleyen saatlerde veya ertesi gün, bu konuyla ilgili bilgiler netleşince paylaşacağız."Görese Dağı’nda 2 gün önce başlayan operasyon kapsamında, kış mevsimine girilmesiyle birlikte örgüt üyelerinin sığınaklara ulaşmaya çalıştıkları sırada güvenlik güçleri tarafından tespit edildiği belirtildi. Tespit edilen kalabalık grubun etkisiz hale getirilmesi amacıyla da polis özel harekat timleri, jandarma özel harekat timleri, 7’nci Kolordu Komutanlığı ve Jandarma Bölge Komutanlığı’na bağlı özel eğitimli birlikler tarafından ortak operasyon başlatıldığı bildirildi.Elazığ’ın Arıcak İlçesi’ne bağlı Yoğunbilek ve Çevrecik Köyleri yakınlarından başlayan ve Diyarbakır’ın Dicle İlçesi’ne bağlı Kurşunlu ve Bükardı köyleri arasında uzanan Görese Dağı’nın farklı noktalarında bulunan çok sayıdaki örgütün sığınakları, güvenlik güçleri tarafından tek tek tespit edildi. Jandarma Bölge Komutanlığı ile 7’nci Kolordu Komutanlığı’na bağlı Skorsky helikopterleri gün boyu özel eğitimli birlikleri, Görese Dağı’ndaki hakim noktalarına indirdi. Karadan da 7’nci Kolordu Komutanlığı’na bağlı özel eğitimli birlikler, Görese Dağı’ndaki sığınaklara ulaşmaya çalışan PKK’lıları takip etti. Kobra helikopterleri de, derin vadilerde hareket halindeki PKK’lıları, yoğun bombardıman altına aldı.İki gün önce başlayan operasyon kapsamında 50’yi aşkın PKK’lının kıskaca alındığı, 10’un üzerinde PKK’lının ise öldürüldüğü belirtiliyor. Ölen terörist sayısının kaça ulaştığına ilişkin yeni bir açıklama yapılmazken, şiddetli çatışmaların halen devam ettiği, kıstırılan gruptaörgütün bölge sorumlularının da olduğu ifade ediliyor.