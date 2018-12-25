Diyarbakır'da 5 STK'dan ırkçı saldırıya tepki: Namert ve hain saldırının takipçisi olacağız

Sakarya’nın Hendek İlçesi’nde Muş nüfusuna kayıtlı baba Kadir Sakçı’nın öldürülmesi ve oğlu Burhan Sakçı’nın yaralanmasıyla sonuçlanan ırkçı saldırıya, Diyarbakır’daki 5 STK’dan ortak tepki geldi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Ticaret Odası Başkanı Engin Yeşil, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu, Diyarbakır Sanayici ve İş insanları Derneği Başkanı Burç Baysal ve DOGÜNSİFED Başkanı Aziz Özkılıç, saldırıyı kınadı. Açıklamada, yargı sürecinin takipçisi olunacağına vurgu yapılarak, özetle şu ifadelere yer verildi:

“Milli Hassasiyetler” üzerinden kendini ispat etme çabasının insan hayatına kastedecek boyutlara ulaşmış olması birlik ve beraberliğe her zamankinden çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde vicdanlarda bir kez daha giderilmesi çok zor, derin yaralar açmıştır. Yasal boşluklardan faydalanmaya yönelik, cezai indirim almayı amaçlayan, olayın faili tarafından verilen ifadede beyan edilen şahsın kendisinin ‘alkollü’ olduğuna yönelik açıklamanın ise bizce hiçbir kıymeti bulunmamaktadır.

Toplumu her bakımdan kutuplaştıran bu türden saldırılara baktığımızda faillerin daima akli dengesine, psikolojik durumuna veya bu olayda olduğu gibi alkolün etkisi altında olduğuna dair beyanlar ile eylemlerini gerçekleştirdikleri ifade edilmekte; bu yol ile de olayın asli nedenlerinin hasır alt edilmeye çalışıldığı görülmektedir. Bu türden beyanların yargı tarafından kabul görmesi de ayrıca vicdanlarımızı aşağılamaktadır.

İnşaat işçilerinden pazarcılık yapan esnafına kadar bir tür toplumsal mobbinge maruz kalan Kürt bireylere karşı yürütülen bu tür saldırıların kendinden ve günlük hayatın olağan akışı içinde cereyan eden fiiller olduğuna inanmak artık mümkün değildir.

‘Milli Hassasiyetler’ gibi önemli konuların neler olduğuna dair görüşlerin rayting kaygısı taşıyan televizyon dizilerine bırakılması ve bu gibi önemli konuları Ana Haber Bültenlerinin toplumu ayrıştırıcı biçimde ele alması medyanın muhatabı olan kitleler üzerinde olumsuz etki uyandırmaktadır. Bu konuda RTÜK ve Yargı Organları konuya ivedi biçimde dâhil olarak bu türden yayınlara karşı gereken işlemleri yapmalıdır.

Vatanseverlik adı altında keyfi cinayet işleme hakkını kendisinde gören herkes bu cürmü işlerken toplumun bir kesimince eyleminin haklı olduğuna inanarak suç işlemeyi meşru hale getirmektedir. Bu tip suçların meydana gelmesinde televizyon dizilerinin ve siyaset üslubunun öfkeli ve hasmane düşman algısı, yaşanılan bu olayda olduğu gibi, toplumu kamplaştırmaya hizmet etmektedir.

Bu türden saldırıların bir “rutin” halini aldığı dikkatimizden kaçmamaktadır. Bu nedenle bizler bu olayın yasal süreçlerinin sonuna kadar takipçisi olacağımızı ve bu menfur saldırının gündelik hayatın akışı içinde unutulmaması için elimizden gelen azami çabayı göstereceğimizi belirtmek istiyoruz.

Bu namert ve hain saldırının kurbanları olan Sakçı Ailesinin Taziyelerimizi kabul buyurmalarını temenni ediyor; baba Kadir SAKÇI’ya Allah’tan rahmet, yaralanan Burhan SAKÇI’ya acil şifalar diliyoruz.”