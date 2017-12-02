T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyarbakır'da 5 ilçeye bağlı 42 mahalledeki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'ın Lice, Silvan, Kulp, Hani ve Hazro ilçelerine bağlı 42 mahallede 29 Kasım günü ilan edilen sokağa çıkma yasağı, bu akşam kaldırıldı

02 Aralık 2017 01:04

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'ın Lice, Silvan, Kulp, Hani ve Hazro ilçelerine bağlı 42 mahallede 29 Kasım günü ilan edilen sokağa çıkma yasağı, bu akşam kaldırıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Silvan, Hazro, Kocaköy, Kulp ve Lice olmak üzere 5 ilçeye bağlı 42 mahallede düzenlenecek operasyon öncesi uygulanan sokağa çıkma yasağının, bugün akşam saatlerinde kaldırıldığı bildirildi. Açıklamada şöyle denildi:
\"Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu\'nun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde Lice ilçesine bağlı olan Ortaç, Yalaza, Çavundur, Dolunay, Bağlan, Kabakaya, Kutlu, Oyuklu, Türeli, Tepe, Budak, Dallıca, Sığınak, Kıyıköy, Çıralı, Kıpçak, Zümrüt ve Damar köyleri, Kulp ilçesine bağlı olan; Kamışlı, Çukurca, Akbulak, Demirli, Bayırköy, Düzce, Temren, Güleç, Taşköprü ve Barın köyleri, Hazro ilçesine bağlı olan Gözebaşı, Sarıerik, Çitlibahçe, Meşebağları, Kırmataş, Terdöken ve Kavaklıboğaz köyleri, Silvan ilçesine bağlı olan; Dolaplıdere, Dağcılar, Mutluca ve Çaldere köyleri, Kocaköy ilçesine bağlı olan; Boyunlu, Arkbaşı ve Tepecik köyleri 29 Kasım 2017 Çarşamba günü saat 05.00’ten itibaren duyurulan yasaklama kararı 1 Aralık 2017 Cuma günü saat 21.00 itibariyle kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza kendilerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması için uygulanan yasağa uydukları için teşekkür ederiz.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DİYARBAKIR DHADİYARBAKIR Lice Silvan Kulp HaniHazroKasımValiliktenSilvan Hazro Kocaköy KulpLiceAçıklamadaKanunuOrtaç YalazaDolunay Bağlan Kabakaya Kutlu Oyuklu Türeli Tepe Budak Dallıca Sığınak KıyıköyKıpçak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24