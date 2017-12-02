Diyarbakır'da 5 ilçeye bağlı 42 mahalledeki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'ın Lice, Silvan, Kulp, Hani ve Hazro ilçelerine bağlı 42 mahallede 29 Kasım günü ilan edilen sokağa çıkma yasağı, bu akşam kaldırıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Silvan, Hazro, Kocaköy, Kulp ve Lice olmak üzere 5 ilçeye bağlı 42 mahallede düzenlenecek operasyon öncesi uygulanan sokağa çıkma yasağının, bugün akşam saatlerinde kaldırıldığı bildirildi. Açıklamada şöyle denildi:

\"Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu\'nun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde Lice ilçesine bağlı olan Ortaç, Yalaza, Çavundur, Dolunay, Bağlan, Kabakaya, Kutlu, Oyuklu, Türeli, Tepe, Budak, Dallıca, Sığınak, Kıyıköy, Çıralı, Kıpçak, Zümrüt ve Damar köyleri, Kulp ilçesine bağlı olan; Kamışlı, Çukurca, Akbulak, Demirli, Bayırköy, Düzce, Temren, Güleç, Taşköprü ve Barın köyleri, Hazro ilçesine bağlı olan Gözebaşı, Sarıerik, Çitlibahçe, Meşebağları, Kırmataş, Terdöken ve Kavaklıboğaz köyleri, Silvan ilçesine bağlı olan; Dolaplıdere, Dağcılar, Mutluca ve Çaldere köyleri, Kocaköy ilçesine bağlı olan; Boyunlu, Arkbaşı ve Tepecik köyleri 29 Kasım 2017 Çarşamba günü saat 05.00’ten itibaren duyurulan yasaklama kararı 1 Aralık 2017 Cuma günü saat 21.00 itibariyle kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza kendilerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması için uygulanan yasağa uydukları için teşekkür ederiz.\"