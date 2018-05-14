Diyarbakır'da 5 iftar çadırında 6 bin kişi oruç açacak

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında kentin 5 farklı noktasına iftar çadırı kurarak, günlük 6 bin kişiye sıcak yemek dağıtacak.

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında yoksul ve dezavantajlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kentin en işlek noktalarına, iftar çadırları kurma çalışmalarını tamamladı. Diyarbakır\'da bu yıl Şeyh Sait Meydanı, Ulu Cami ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi önü, Ben-u-Sen ve Bağlar Medine Caddesi eski müftülük arkasında olmak üzere 5 iftar çadırı kuruldu. Çadırlarda Ramazan ayı boyunca her gün iftar saatinde 6 bin kişiye hijyenik ortamlarda hazırlanan sıcak yemek dağıtılacak.

Dicle Üniversitesi Hastanesi’nin bölgedeki il ve ilçelere hitap etmesi nedeniyle kurulacak çadırda ise iftar yemeği dışında günlük 500 kişiye de sahur yemeği verilecek. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, hasta ve hasta yakınları misafirhanesinde kalan vatandaşlar için sahur ve iftar vakitlerinde yemek dağıtacak.