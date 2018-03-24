Diyarbakır'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Silvan ve Kulp ilçelerinde hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Silvan ilçesine bağlı kırsal Dağcılar mahallesinde bugün saat 18.04'te Richter ölçeğine göre, 4.1 büyüklüğünde ve yerin 5 kilometre altında deprem meydana geldi. Silvan İlçesi'ne bağlı olan Dağcılar Mahallesi merkezli deprem, Kulp ilçesinde de paniğe neden oldu.

Silvan ve Kulp ilçelerinde depremle birlikte bazı vatandaşların evlerinden çıktığı öğrenilirken, can ve mal kaybının yaşanmadığı belirtildi. (DHA)