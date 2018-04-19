Diyarbakır'da 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, jandarma ve polis özel harekat timleri ile güvenlik korucularının, Lice, Kulp ile Hani ilçeleri kırsalında düzenlediği ortak operasyonda, 4 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi. Aynı bölgede, şehit olan güvenlik korucusu Yaseddin Opçin\'in silahı ile birlikte 3\'ü kalaşnikof, 1\'i M-16 4 tüfek, RPG-7 roketatar, 2 el bombası, bol miktarda mühimmat, gıda, ve yaşam ile tıbbi malzemeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Lice, Hani ve Kulp ilçeleri mülki sınırları içerisinde, 17 Nisan\'da jandarma komando timleri, güvenlik korucuları ve polis özel harekat timleriyle, \'Bayrak-82 Şehit J.Uzm.Çvş. Sergen Çakmak\' adı ile özel birlik operasyonu başlatıldığı belirtildi. Operasyonlar kapsamında dün saat 19.10 itibariyle Kulp ilçesi Yaylak mezrası mülki sınırları içerisinde, jandarma komando timleri ve güvenlik korucu timleriyle bir grup teröristle sağlanan temas neticesinde 4 PKK\'lı terörist ölü olarak etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

\"4 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği Kulp ilçesi Yaylak mezrası ile Hani ilçesi Yukarıturalı Köyü Çukur Deresi mücavirinde icra edilen temas aramaları neticesinde, Hani İlçesi Topçular Köyü karayolu Şekale Tepe mevkiinde 19 Mart 2018 Pazartesi günü gönüllü güvenlik korucusu Yaseddin Opçin\'in şehit edilmesini müteakip, teröristlerce yağmalanan 1 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeğinin de aralarında bulunduğu toplam 3 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet M-16 P.Tf., 1 adet RPG-7 roketatar, 2 adet el bombası, 5 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 20 adet 5.56 mm çapında M-16 piyade tüfeği fişeği, 40 adet 7,62 mm çapında AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 25 adet 7.65 mm çapında tabanca fişeği, 86 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 2 adet tabanca şarjörü, 1 adet büyük telsiz ve mikrofonu, 3 adet el telsizi, 1 adet kamera, 4 takım keskin nişancı kamuflajı, 1 takım terörist kıyafeti, 1 adet el dürbünü, 1 adet mayın/EYP düzeneği, 910 m mayın/EYP yapımında kullanılan elektrik kablosu, 1 adet mayın/EYP kumandası, 6 adet mayın/EYP yapımında kullanılan bant, 1 adet akü, 1 adet telsiz şarj aleti, 3 adet pil bloğu, 200 adet Duracell marka pil, 9 adet piknik tüpü ile çok sayıda giyim, yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarına istinaden delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat ve malzemeler muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir.\"

Operasyon sırasında yapılan aramalarda piyasa değeri 9 milyon lira olan 30 bin kök kenevir bitkisinin ele geçirildiği belirtilen Valilik açıklamasında devam ile şöyle denildi:

\"Yol kontrol ve adli arama faaliyetleri neticesinde; geçici olarak teşkil edilen 8 adet şok yol kontrol ve arama noktalarında görevli personel tarafından, 901 şahıs ve 205 aracın sorgulamaları yapılmış, operasyon bölgesi içerisindeki 61 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca adli arama faaliyeti gerçekleştirilmiş, yakalanan 9 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında, icra edilen temas ve adli arama faaliyetleri neticesinde, piyasa değeri 9 milyon lira olan 5 bin metrekarelik alan içerisinde 30 bin kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince numune alınmasını müteakip, bahse konu kenevir bitkileri yerinde imha edilmiştir.\"



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