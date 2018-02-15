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Diyarbakır'da 4 ilçedeki operasyon tamamlandı; sokağa çıkma yasağı kalktı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Kulp, Silvan, Hazro ve Lice ilçeleri kırsalında dün 1200 asker ve güvenlik korucusu ile başlatılan operasyon tamamlanırken, operasyon nedeniyle 178 köy ve mezrada uygulanan sokağa çıkma yasağı operasyonun tamamlanması ile

15 Şubat 2018 12:46

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Kulp, Silvan, Hazro ve Lice ilçeleri kırsalında dün 1200 asker ve güvenlik korucusu ile başlatılan operasyon tamamlanırken, operasyon nedeniyle 178 köy ve mezrada uygulanan sokağa çıkma yasağı operasyonun tamamlanması ile kaldırıldı. 
Diyarbakır Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada; Kulp, Silvan, Hazro ve Lice ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla başlatılan operasyonun tamamlandığı belirtildi. Valilik açıklamasında, operasyonun tamamlanması nedeniyle 178 köy ve mezrada dün sabah uygulanan sokağa çıkma yasağının da kaldırıldığı belirtildi. 
OPERASYONUN BİLANÇOSU AÇIKLANDI
Valilik açıklamasında, dün başlatılan, \'Bayrak-77 Şehit J.Asb.Üçvş. Hüseyin Gümüş-2\' operasyonunun bugün sabah saat 07.00 itibariyle başarıyla tamamlandığı  belirtilerek, şöyle denildi. 
\"Söz konusu operasyonel faaliyette biri 2 bölümlü, 3 odalı ve yaklaşık 60 metrekare büyüklüğünde olmak üzere toplam 2 adet  terörist  yeraltı sığınağı ile 11 adet doğal mağara tespit edilmeyi müteakip, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Silvan ilçesi Kazandağı Köyü Kalemli mezrası mülki sınırları içerisinde;  12 adet  küçük tüp, 8 adet  büyük tüp, 30 adet pil bloğu, 100 adet  kalem pil, 5 adet tabanca temizleme  yağı, 1  top elektrik  kablosu, 10 adet battaniye, 1  adet uyku tulumu, 80 adet örgütsel kitap, 400 kg un, 91  adet  muhtelif  konserve, 60 kg kuru  fasulye, 50 kg  pirinç, 45 kg zeytin, 25 kg bulgur, 29 kg salça, 10 kg turşu, 20 kg ayçiçek yağı başta olmak üzere çok miktarda giyim, yaşam ve ilk yardım malzemesi 60 adet iç çamaşırı, 10 kg maya, 16 kg kakaolu fındık kreması, 4 kg reçel, 40 paket ıslak mendil, 1 top beyaz ip, 1 adet 9X7 metre naylon, 32 adet jelikan bidon, 1 adet tüplü fırın, 3 adet tencere, 1 adet çaydanlık, 1 adet tava, 2 adet şemsiye ele geçirilmiş,  delil niteliğine haiz olan malzemeler Cumhuriyet Savcısının talimatı gereğince muhafaza altına alınmış, bahse konu sığınaklardan çıkarılan EYP yapımında kullanılan tüp, pil bloğu ve diğer malzemeler Patlayıcı Madde İmha (PAMİ) Timi tarafından yerinde imha edilmiştir.\"
Valilik açıklamasında operasyşon kapsamında gerçekleştirilen yol kontrol  faaliyetleri ile adli arama faaliyeti sonucu bin 504 kişi ve 532 aracın sorgularının yapıldığı, operasyon bölgesi  içerisindeki 132 konut ve eklentisinde adli arama faaliyeti gerçekleştirildiği ve 8 şüpheli hakkında adli işlem de yapıldığı belirtildi.

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