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Diyarbakır’da 4 gün önce gözaltına alınan Newroz Tertip Komitesi üyesi 7 kişi adliyede

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Newroz kutlamalarına dair 4 ayrı soruşturma başlatıldı

29 Mart 2016 17:38

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Newroz Tertip Komitesi üyesi 7 kişi adliyeye getirildi.

Dicle Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 21 Mart'ta Newroz Parkı'nda düzenlenen kutlamaya dair başlattığı 4 ayrı soruşturma doğrultusunda 26 Mart'ta gözaltına alınan Tertip Komitesi Başkanı ve DBP İl Eşbaşkanı Hafize İpek, DTK Başkanlık Divan Üyesi Seydı Fırat, Diyarbakır Ticaret Odası üyesi Hüsnü Pervane, Avukat Mahmut Çiftçi, Ramazan Kaval, Abdulgani Alakan ile sunucu Ayşe Çelikbilek emniyetteki işlemlerin ardından Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.

Tertip Komitesi üyelerinin savcılıktaki ifade işlemleri başladı.

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