Diyarbakır Newroz Tertip Komitesi gözaltına alındı

Demokratik Toplum Kongresi (DTK)’nın 1. Olağanüstü Genel Kurulu öncesinde Diyarbakır Newroz Tertip Komitesi’nde yer alan 7 kişi sabah saatlerinde evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı.
DİHA’nın haberine göre; Tertip Komitiesi Başkanı ve DBP İl Eş Başkanı Hafize İpek, DTK Başkanlık Divan Üyesi Seydi Fırat, Hüsnü Pervane, Avukat Mahmut Çifçi, Abdulgani Alakan, Ramazan Kaval, Ayşe Çelikbilek gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Gözaltılar, Demokratik Toplum Kongresi’nin (DTK) Türkiye ve Ortadoğu’daki son gelişmeler nedeniyle bugün Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştireceği 1. Olağanüstü Genel Kurulu öncesinde yapıldı.
Diyarbakır Cumhuruiyet Başsavcılığı Newroza’a 4 ayrı soruşturma başlatmıştı. Gözaltıların söz konusu soruşturmalar kapsamında olup olmadığı öğrenilemedi.