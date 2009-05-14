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Yaşam

Diyarbakır'da 4 ayda yaklaşık 3 ton uyuşturucu ele geçirildi

14 Mayıs 2009 14:45

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 4 ayda düzenlenen 80 ayrı operasyonda toplam 2 bin 920 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Olaylarla ilgili 150 kişi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Son 4 aylık süre içerisinde, Diyarbakır ve ilçelerinden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri batı illerine nakletmek üzere olan 9 ayrı suç organizasyonuna yönelik 80 ayrı planlı operasyon düzenlendiği kaydedilen açıklamada, narkotik köpeği "Paşa"nın da operasyonlarda yer aldığıbildirildi.

Açıklamada, "Son 4 ayda ilimiz genelinde düzenlenen 80 operasyonda 100 kilogramı eroin olmak üzere toplam 2 bin 920 kilogram uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak 150 kişi sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı" denildi.

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