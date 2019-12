-DİYARBAKIR'DA "BOYKOT" ÇAĞRISI TUTMADI DİYARBAKIR (A.A) - 20.09.2010 - Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, Diyarbakır il sınırları içinde eğitim ve öğretime katılım oranının geçen yıl okulların açıldığı ilk günün üstünde olduğunu söyledi. Vali Toprak, 2010-2011 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Kayapınar Şehit Polis Sabri Kün İlköğretim Okulunda düzenlenen törene katıldı. Törenin bitiminde gazetecilere açıklamada bulunan Vali Toprak, daha önce çocukların, gençlerin geleceğinin karartılmaması noktasında ailelerin dikkatli davranmaları gerektiği yönünde söylemlerinin olduğunu anımsatarak, bunun önemli ölçüde yerine getirildiğini ve dinlendiğini belirtti. Söylemlerinin vatandaşın ve öğrencilerin lehine bir hadise olduğunu, kaymakam ve milli eğitim müdürlerinden aldığı bilgiye göre, bu yılki katılımın geçen yılın daha da üstünde olduğunu ifade eden Toprak, şöyle konuştu: ''İlimiz genelinde, Diyarbakır il sınırları içinde eğitim ve öğretime katılım oranı geçen yıl okulların açıldığı ilk günün üstünde. Katılım yüzde 90'ların üstünde. Kaymakamlıklarımız ve milli eğitim müdürlerimiz aracılığıyla okulların genel durumu hakkında bilgi aldık. Yüzde 90'ların üzerinde. Sonuç olarak diyoruz ki, geçen yılki eğitim, öğretimin ilk gününe göre mukayese ettiğimizde; 2010-2011'in ilk eğitim ve öğretim günü olan bugün, tüm çevresel baskılara rağmen, vatandaşlarımız olumsuzluk çağrılara uymamıştır. Herkese gösterdikleri güzel anlayıştan dolayı teşekkür ediyorum.'' Çocukların geleceğini karartma adına onları eğitim ve öğretimden yoksun bırakma adına yapılan hiçbir çabanın amacına ulaşmayacağına dikkati çeken Toprak, şunları kaydetti: ''Bu tür olaylarda çocukları gençleri, kadınları, bir yerlere göndermeme, yahut kendi emelleri noktasında kullanmaya çalışanlar zarar görmüyor. Zarar gören, yine bizim çocuklarımız gençlerimiz, kadınlarımız, kızlarımız ve vatandaşlarımız oluyor. Vatandaşımız da bunun bilincine erişti. Birilerinin kullanabileceği olumsuz argümanların her biri, bir bir çözülüyor. Belli bir noktaya geliyor.'' -''VATANDAŞIMIZ HER ŞEYİN FARKINDA''- Vali Toprak, cezai işleme ilişkin bir soru üzerine eğitim konusunu cezayla, savcılıkla asla dile getirmediklerini, vatandaşlar, gençler ve çocukları geleceğe daha iyi taşıma adına neler yapılabileceği konusunda çalışma yürüttüklerini belirtti. Kırsal kesimde çeşitli nedenlerle çocuğunu okula göndermeyenlere ulaşma çabası içerisinde olduklarını, sevgiden, hoşgörüden, cehaleti yenmede, eğitimin öneminden bahsettiklerini kaydeden Toprak, şöyle dedi: ''Vatandaşlarımızı ikna ediyoruz. Şu anda da vatandaşlarımızı ikna ettik. Bunun böyle bilinmesini istiyoruz. Eğer ki, anayasa, kanun ve yönetmelikte yazan, eğitim ve öğretimden yoksun bırakma, velayet hakkının kötüye kullanılması adına vatandaşları olumsuzluğa yanlış bir işleme itenler varsa, esas onlarla uğraşıyoruz. Yoksa vatandaşlarımız her şeyin farkında. Burada vatandaşlarımız aslında 'Bİzi artık rahat bırakınız, biz huzur ve güven içerisinde Diyarbakır'da ve tüm illerimizde yaşamak istiyoruz. Bizim üzerimizden politikalar yapmayınız. Bizi kullanmayınız. Artık bıktık' diyorlar. Bunu her zaman ifade ediyorlar ve son zamanlarda da bunu açık bir şekilde görüyoruz. Milletimizin, vatandaşlarımızın, çocuklarımız ve gençlerimizin üzerinden hiç bir şekilde olumsuz bir çalışmayı yapmayalım. Çocuklarımız, eğitim ve öğretimde daha iyi nasıl olabilir, bunların üzerinde çalışalım.''