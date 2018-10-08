Diyarbakır'da 34 bin metrekarelik Temapark hizmete açıldı

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'da, Büyükşehir Belediyesi\'nce merkez Kayapınar ilçesindeki Nazım Hikmet ile Sipan Caddelerinin kesiştiği noktada 34 bin metrekarelik alana yapılan ve içerisinde çocukların oyun oynayabileceği mecera adalarının da bulunduğu Temapark hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediyesi 34 bin metrekarelik boş alanı yeşillendirip park haline getirdi. Aromatik bahçeler, müzik eşliğinde ışık ve su oyunları, çocuklar için macera adaları, kitap cafe, spor alanlarının yer alacağı toplam bin 383 ağaç ile binlerce çiçek ve bitki dikilen Temapark’ta çalışmalar tamamlanarak, hizmete açıldı.

AROMATİK BAHÇE KURULDU

Yapımı 1 yıl süren Temapark\'ta, yaklaşık 20 bin metrekare yeşil alan olarak değerlendirildi. 10 bin metrekaresine ise aromatik bahçe düzenlemeleri yapılarak, aromatik bahçelere kelebek çalısı, kırmızı gövdeli kızılcık, sarı gövdeli kızılcık, bahar dalı, sarı ve mavi Çin ardıcı, top mazı, manolya yapraklı kartopu, farklı tür ve renklerde güller, lavanta, adaçayı, sığır kuyruğu, dam koruğu ve kekik benzeri 5 bin 439 adet çalı dikildi. Parkta ayrıca, mevsimine göre değişiklik gösterecek 2 bin 513 çiçek ve 3 bin 820 adette yer örtücü bitki ekildi.

TEMAPARK’A BİN 383 AĞAÇ DİKİLDİ

Büyükşehir Belediyesi\'nin, 34 bin metrekarelik alana inşa ettiği Temapark’a çınar, şeker akçaağacı, alıç, Amerikan dişbudağı, elma, süs elması, dut, doğu çınarı, akkavak, kayısı, süs eriği ve erik, süs kirazı, armut, Amerikan meşesi, sumak, salkım söğüt, leylak, Lübnan sediri, Akdeniz servisi ve İran çamı olmak üzere toplam bin 383 ağaç dikti. Parka hareketlilik katma adına 2 adette eğimli çim tepeler yapıldı.

ÇOCUKLAR İÇİN MACERA ADALARI

Temaparkı’nın farklı bölümlerine toplam bin 214 metrekare üzerine çocuklar için 3 adet macera adası ve ilk kez yapacağı bir uygulamayla 0-3 yaş arası çocuklar için oyun grubu yapıldı. Macera adasına at ve fil figürlü tahterevalli, tırmanma duvarı, jungle 2’li beşgen, basamaklı köprü, mancık salıncak, lastik geçit, kaydıraklı ip tırmanma, 3 oyunlu ip parkuru, ahşap tırmanma, 3 ayaklı piramit tırmanma, 20 metre uzunluğunda ip köprü, 3 krom kaydırak, 3 metre ip tırmanma modülü, tek kaydıraklı kombine oyun grubu, komando zıp zıp, ahşap halat salıncak ve oyun çubukları yerleştirildi.

BAZALT PLAK TAŞLAR KULLANILDI

Çocukların yanısıra yetişkinler için ise Temapark’ta spor yapabilmeleri için bir çok alan oluştururlarak, parkın 375 metrekarelik farklı 2 alanına fitness aletleri yerleştirildi. Park içinde yer alan koşu yolunun zemini renkli asfalt ve yürüyüş yollarının ise hasırlı çelik süpürge beton ve çim alan içine beyaz brüt beton şeklinde döşendi. Temaparkı içerisinde bulunan sert zemine bölgeye uygun 7 bin 500 metrekare bazalt plak taş kullanıldı. Hizmete giren parkta çocuklar doyasıya eğlenirken, yetişkinlerinde spor aletleri ile spor yapıyor.



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