Diyarbakır'da 34 bin metrekarelik alana Temapark

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi, merkez Kayapınar İlçesi Nazım Hikmet ile Sipan caddelerinin kesiştiği 34 bin metrekarelik boş alanı park yapmaya karar verdi. Aromatik bahçeler, müzik eşliğinde ışık ve su oyunları, çocuklar için macera adaları, kitap kafe, spor alanlarının yer alacağı toplam bin 383 ağaç ile binlerce çiçek ve bitkinin dikileceği Temapark için çalışmalar başladı.

Temapark, Kayapınar İlçesi Nazım Hikmet ile Sipan caddelerinin kesiştiği noktada, 34 bin metrekarelik alanda inşa edilecek. Yaklaşık 20 bin metrekarenin yeşil alan olarak değerlendirileceği Temapark’ın 10 bin metrekaresi aromatik bahçe düzenlemeleri şeklinde değerlendirilecek. Aromatik bahçelere kelebek çalısı, kırmızı gövdeli kızılcık, sarı gövdeli kızılcık, bahar dalı, sarı ve mavi Çin ardıcı, top mazı, manolya yapraklı kartopu, farklı tür ve renklerde güller, lavanta, adaçayı, sığır kuyruğu, dam koruğu ve kekik benzeri 5 bin 439 adet çalı dikilecek. Parkta ayrıca mevsimine göre değişiklik gösterecek 2 bin 513 çiçek ve 3 bin 820 adet yer örtücü bitki dikilecek.

TEMAPARK’A BİN 383 AĞAÇ DİKİLECEK

34 bin metrekarelik alanda inşa edecek Temapark’a 135 çınar, 35 şeker akçaağacı, 14 sigara, 11 alıç, 60 Amerikan dişbudağı, 5 elma, 30 süs elması, 752 dut, 51 doğu çınarı, 6 akkavak, 3 kayısı, 55 süs eriği ve erik, 25 süs kirazı, 5 armut, 60 Amerikan meşesi, 35 sumak, 2 salkım söğüt, 31 leylak, 21 Lübnan sediri, 4 Akdeniz servisi ve 43 İran çamı olmak üzere toplam bin 383 ağaç dikilecek. Parka hareketlilik katma adına 2 adet eğimli çim tepeler yapılacak. Çocuklar için Temaparkı’nın farklı bölümlerine toplam bin 214 metrekare üzerine 3 adet macera adası ve ilk kez yapılacak bir uygulamayla 0-3 yaş arası çocuklar için oyun grubu inşa edecek. Temapark içinde yer alacak olan 560 metrekare en geniş alanı 13 metre en dar alanı 6 metreden oluşacak havuzun bir bölümüne oluşturulacak fıskiyeler sayesinde müzik eşliğinde ışık ve su oyunları görsellerinin sunumu yapılacak. Havuz etrafında vatandaşların müzik eşliğinde ışık ve su oyunlarını izleyebileceği seyir alanları inşa edilecek.

SPOR, YÜRÜYÜŞ VE KOŞU ALANLARI

Büyükşehir Belediyesi, yetişkinlerin Temapark’ta spor yapabilmeleri için de ayrıca alanlar oluşturacak. Parkın 375 metrekarelik farklı 2 alanına fitness aletleri yerleştirilecek. Park içinde yer alan koşu yolunun zemini renkli asfalt ve yürüyüş yollarının ise hasırlı çelik süpürge, beton ve çim alan içine beyaz brüt beton şeklinde döşenecek. Temaparkı içerisinde bulunan sert zemine bölgeye uygun 7 bin 500 metrekare bazalt plak taş kullanılacak. Bazalt plak taş dışında zemine ahşap kaplama, renkli asfalt, kauçuk döşeme, brüt beton döşemeleri uygulanacak. Temapark’ın mimari imalatlarında her kesimin faydalanabileceği toplam 301 metrekareden oluşan kitap kafe yapacak. Vatandaşlar oluşturulacak olan kitap kafe ile park içinde kitap okuma keyfini çıkaracak. Temapark’ın mimari imalatında ayrıca 260 metrekarelik idari bina ve mescit de inşa edecek. Temapark 2018 Haziran ayında tamamlanıp vatandaşların hizmetine sunulacak.

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