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Diyarbakır'da 280 kilo esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Lice İlçesi'ne bağlı Yalaza ile Kocaköy İlçesi'ne bağlı Gökçen ve Gözebaşı köylerinde, narko-terörizmle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 185'i toz, 95'i de kubar olmak üzere toplam 280 kilo esrar maddesi ile

19 Eylül 2017 13:00

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Lice İlçesi\'ne bağlı Yalaza ile Kocaköy İlçesi\'ne bağlı Gökçen ve Gözebaşı köylerinde, narko-terörizmle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 185\'i toz, 95\'i de kubar olmak üzere toplam 280 kilo esrar maddesi ile 99 bin 572 kök hintkeneviri bitkisi ele geçirildi.
Kocaköy ve Lice ilçeleri kırsalında, narko-terörizmle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonla ilgili Diyarbakır Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada Lice İlçesi Yalaza Köyü ile Kocaköy İlçesi Gökçen ve Gözebaşı köyleri mülki sınırları içerisinde yasa dışı hintkeneviri ekimi yapıldığına ilişkin istihbari bilgiler elde edildiği belirtilirken şöyle denildi:
\"18 Eylül 2017 Pazartesi günü şüpheli şahısların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi maksadıyla Narko terörizmle mücadele kapsamında operasyonel faaliyet icra edilmiştir. Söz konusu Narko-Terörizm operasyonu neticesinde; Lice İlçesi Yalaza Köyü bölgesinde 185 kilogram toz esrar, Kocaköy ilçesi Gökçen ve Gözebaşı Köyleri mülki sınırları içerisinde 12 ayrı bölgede 99 bin 572 kök kenevir bitkisi ve 95 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince ele geçirilen kenevir bitkileri numune alınmayı  müteakip  yerinde imha edilmiş, toplam 280 kilogram kubar ve toz esrar maddelerine el konulmuş, anılan yasadışı kenevir ekimi olayı ile ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına  alınmış, 1 faili firar şüphelinin yakalanması ile ilgili soruşturma işlemlerine başlanılmıştır.\"

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