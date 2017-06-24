Diyarbakır'da 200 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Diyarbakır'da polisin polisi batı illerine sevk edilmek istenen ve bir yakıt tankerine gizlenen piyasa değeri milyonlarca lirayı bulan 200 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Van'dan batı illerine sevk edilmek istenen gümrük kaçağı sigaraların bulunduğu tankerin Diyarbakır'dan geçeceği bilgisini aldıktan sonra harekete geçen ekipler, Yenişehir İlçesi Çarıklı Mahallesi'nde kontrol noktası oluşturarak yakıt tankerini durdu. Tankerde detektör köpeklerle arama yapan polis, yakıt tankeri içerisine zulalanmış 200 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Piyasa değeri milyonları bulan gümrük kaçağı sigaraların bulunduğu tanker, Kaçakçılık ve Organize Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis, burada yakıt tankerini keserek zulalanmış gümrük kaçağı sigaraları güçlükle çıkarırken, çalışmaları Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da yerinde inceledi.

Tankerden çıkan sigaraların yakıtlarla karıştığı görülürken, sağlığı olumsuz yönden etkileyecek ve büyük tehlike yayacağı düşünülen sigaraların piyasaya sürülmesi engellendi. (Canan Altıntaş- Serdar Sunar - DHA)