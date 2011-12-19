Diyarbakır'da 20 PKK'lı öldürüldü!

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Validen açıklama





Tuğluk: Helikopter düşürüldü



Karadan komandoların sevkedildiği Görese Dağı’nda PKK’lıların kullandığı bir çok sığınağın ele geçirildi. Komandoların ile PKK’lılar arasında çatışma sürürken, güvenlik güçlerinin PKK’lıların kullandığı ana sığınağı da hedef aldığı kaydedildi. Yetkililer, bölgede operasyonların sürdüğünü ve henüz sonuçlanmadığını belirterek, operasyon sonunda açıklama yapılacağını belirtti.Diyarbakır’ın Dicle İlçesi kırsalındaki Görese Dağı’nda PKK’lı teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan hava destekli operasyon sürdürülürken; Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, "Kesin olmamakla birlikte 15-20 teröristin etkisiz hala getirildiğini düşünüyoruz" dedi.Diyarbakır’ın Dicle ile Elazığ’ın Arıcak İlçeleri arasındaki Görese Dağı’na kış üstlenmesine gelen yaklaşık 50 PKK’lıyı etkisiz hale getirmek için 3 gün önce başlatılan ve Özel Harakat Polis timlerinin de katıldığı hava destekli operasyon kötü hava koşullarına rağmen sürdürülüyor. Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, operasyonun sonuçları ve kaç teröristin etkisiz hale getirildiği konusunda şu aşamada açıklama yapmalarının doğru olamayacağını da söyledi. Toprak, "Bölgede sığınaklar ve mağaralar var. Bölgenin mayınlandığını biliyoruz. Bu nedenle arazi arama ve tarama faliyetlerine şu aşamada henüz başlamadı. Bölgeye çevre bölgelerden kış üstlenmesi için gelen 40-50 teröristin olduğunu tahmin ediyoruz. 3 gündür süren çatışmalardan kesin olmamakla birlikte 15-20 teröristin etkisiz hala getirildiğini düşünüyoruz. Ama kesin sonuç, operasyondan sonra arazi arama ve tarama faliyetlerinde ortaya çıkacaktır. Çünkü teröristlerin ölen ya da yaralanan arkadaşlarını kaçırdıklarını ve sakladıklarını biliyoruz. Operasyon hava destekli olarak katılan bütün birliklerin uyum ve koordinasyon içerisinde devam ediyor. Zaiyat vermemek için operasyona katılan birlikler büyük bir titizlik gösteriyor. Operasyon bittikten sonra sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır" dedi.Fırat Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, BDP’lilerin operasyon bölgesine yürüyüşleri sürerken Roj TV’ye konuşan DTK Eşbaşkanı Aysel Tuğluk, "Çatışmada bir helikopterin düşürüldüğünü öğrendik" derken, Bitlis milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu, "operasyon bölgesine yoğun askeri sevkiyat sürüyor" bilgisini verdi.Vali Toprak, bugün operasyon bölgesine gitmek için Diyarbakır’dan Dicle İlçesi’ne giden ve aralarında milletvekillerininde bulunduğu BDP’lileri ve Barış Annelerini de eleştirdi. Toprak, "Bunlar terör örgütünün tehdit ve direktifleri ile operasyon bölgesine, operasyonun etkilerini kırmak için gidiyorlar. Bunlar bugüne kadar bu kadar gözyaşı dökülürken neden gidip dağa çıkan çocuklarını oradan getirmediler. Onun için neden bir çaba içerisinde olmadılar. İllahi bir çatışma olmasını mı bekliyorlardı. Yaptıkları doğru değildir. Bölgedeki terörist faliyetleri etkisiz hale getirilinceye kadar çalışmalar devam edecektir. Biz vatandaşımızın can ve mal güvenliğini korumak için ne gerikiyorsa onu yapıyoruz" dedi.