Diyarbakır'da 2 kişi daha gözaltında

Amaçları herkesi öldürmekti



Üçü yakalandı, biri aranıyor

Hüzünlü tören



Diyarbakır'daki polis servis aracına yönelik saldırı olayı ile ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, önceki gün Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksekokulu personelinin içerisinde bulunduğu servis otobüsüne Aziziye Mahallesi'nde saldırı düzenleyerek 5 kişiyi şehit eden ve 18 kişiyi yaralayan teröristlere yardım ettiği belirlenen 2 kişi daha gözaltına alındı.Gözaltına alınan zanlılardan birinin, saldırıyı gerçekleştiren teröristleri araçla olay yerine getiren kişi olduğu bildirildi.Daha önce aralarında saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 4 teröristten 3'ü ile olayla bağlantısı bulunduğu ifade edilen 3 kişi yakalanmıştı.Son gözaltılarla olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 8'e yükseldi.