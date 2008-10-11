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Yaşam

Diyarbakır'da 2 kişi daha gözaltında

Diyarbakır'daki polis servis aracına yönelik saldırı olayı ile ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı.

11 Ekim 2008 03:00

Diyarbakır'daki polis servis aracına yönelik saldırı olayı ile ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksekokulu personelinin içerisinde bulunduğu servis otobüsüne Aziziye Mahallesi'nde saldırı düzenleyerek 5 kişiyi şehit eden ve 18 kişiyi yaralayan teröristlere yardım ettiği belirlenen 2 kişi daha gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılardan birinin, saldırıyı gerçekleştiren teröristleri araçla olay yerine getiren kişi olduğu bildirildi.

Daha önce aralarında saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 4 teröristten 3'ü ile olayla bağlantısı bulunduğu ifade edilen 3 kişi yakalanmıştı.

Son gözaltılarla olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 8'e yükseldi.

Amaçları herkesi öldürmekti

Üçü yakalandı, biri aranıyor 

Hüzünlü tören


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