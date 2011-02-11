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DİYARBAKIR'DA 2 HİZBULLAHÇI TUTUKLANDI DİYARBAKIR (A.A)

11 Şubat 2011 16:01

-DİYARBAKIR'DA 2 HİZBULLAHÇI TUTUKLANDI DİYARBAKIR (A.A) - 11.02.2011 - Diyarbakır'da terör örgütü Hizbullah'a yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 11 kişiden 2'si tutuklandı. Terör örgütü Hizbullah'a yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 11 zanlının sorgusu tamamlandı. Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınan Cemal Elelçi, hakkında yakalama kararı bulunan Hizbullah sanıklarından Cemal Tutar'ın kardeşi İrfan Tutar, Şevket Güneş, Abdullah Gül, Şahin Korkut ve Hakim Aslan serbest bırakıldı. Savcı, Mustazaf-Der Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Tonga, Halef Yılmaz, Fesih Güler, Cihat Söyler ve Seyfettin Ağırman'ı da tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Mahkeme, Tonga ve hakkında yakalama kararı bulunan terör örgütü Hizbullah sanıklarından Edip Gümüş'ün eniştesi Halef Yılmaz'ın tutuklanmasına, diğer 3 sanığın ise tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

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