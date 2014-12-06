Diyarbakır'da 2. dalga Yasin Börü operasyonu; 17 gözaltı

Diyarbakır'da 6- 7 Ekim olayları sırasında Hür Dava Partisi (HÜDA- PAR) üyesi Yasin Börü ile birlikte 4 kişinin öldürülmesiyle ilgili olarak, dün 7 kişinin tutuklanmasının ardından polisin olayla ilgili düzenlediği operasyonda 17 kişi daha gözaltına alındı.

Diyarbakır polisi, dün gece olaylara karıştıkları gerekçesiyle daha önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.



20 adresi düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 17 kişi daha gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 17 kişiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Diyarbakır'da 6/7 Ekim tarihlerindeki Kobanê protestoları sırasında aralarında Yasin Börü'nün de bulunduğu 4 kişinin öldürülmesiyle ilgili soruşturmada, gözaltına alınan 17 kişiden 7'si dün sevk edildikleri mahkeme tarfından tutuklanmıştı.