Yasin Börü cinayetinde 7 kişi tutuklandı

6-7 Eylül Kobanê eylemlerinde Diyarbakır'da öldürülen 16 yaşındaki Yasin Börü'nün öldürülmesine ilişkin mahkemeye çıkartılan 8 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Yasin Börü ve üç arkadaşı 7 Ekim'de öldürülmüştü. Olayın şüphelisi olarak 16 kişi iki gün önce gözaltına alınmıştı. Mahkemeye çıkarılan sekiz zanlıdan yedisinin tutuklanmasına karar verildi.

Al Jazeera'nin haberine göre, zanlıların mahkemeye çıkarılışı sırasında bir grup adliye önünde eylem yaptı. HÜDA PAR'a göre, 16 yaşındaki Börü ve beraberindeki 3 kişi kurban eti dağıtımı sırasında PKK yanlısı bir grubun saldırısı sonucu hayatını kaybetti.



Aynı saldırıdan yaralı kurtulan Yusuf Er, Börü'nün bir binanın üçüncü katından aşağı atıldığını ve çeşitli yerlerinden bıçaklandığını söylemişti.