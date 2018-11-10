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Yaşam

Diyarbakır'da 19 köy ile 54 mezradaki sokağa çıkma yasağı sona erdi

Diyarbakır'daki bazı bölgelerde askeri operasyonlar gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti

10 Kasım 2018 04:30

Diyarbakır Valiliği 19 köy ve 54 mezrada çarşamba günü başlatılan sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını duyurdu. Sokağa çıkma yasağına bölgede yürütülen askeri operasyonlar gerekçe gösterilmişti.

İki gün süren yasağın uygulandığı yerler şunlar: 

Lice ilçesine bağlı; Yalımlı, Mahmutlu, Akçabudak, Ulucak, Örtülü, Saydamlı, Kılıçlı, Yorulmaz, Güldiken, Bayırlı, Baharlar, Üçdamlar, Erginköy, Yamaçlı, Yaprakköy, Kıralan, Dernek, Gürbeyli ve Yünlüce köyleri ile Keşkuvari,  Leyhosor, Tahtakülek, Ballıca, Mahmudan, Hevsel, Yeniyazı, Hij, Gözeli, Dergan, Alıçlıyayla, Buban, Vilu, Arpacık, Karadere, Sivritepe, Kilimli, Kaynaktaşı, Dokuzkat, Aliyan, Abdurrahmanağa, Gelberi, Eskiköy, Hegogozer, Semezi, Bilgin, Koçmarin, Yaka, Karaç, Kumımirza, Mehmedil, Sağlık, Körtan, Körha, Silkito, Hamzabey, Kayadibi, Baverda, Aşağıhodik, Konuklu, Yeşilburç, Sumaklı, Zıraht, Acımeşe, Muradiye, Mengusi, Puneyn, Çalıbükü, Kijikbadem, Kumluca, Perpank, Sıkas, Gucik ve Yıldız mezraları. 

 

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