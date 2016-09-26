Diyarbakır'da 18 köyde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Diyarbakır'ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçesine bağlı 18 köyde, 22 Eylül tarihinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Lice, Hazro ile Kocaköy İlçesi'ne bağlı 18 köyde, 22 Eylül günü saat 05.00'ten itibaren geçerli olmak üzere ikinci ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Diyarbakır Valiliği'nden sokağa çıkma yasağının kaldırılmasına ilişkin yapılan açıklama şöyle:



"Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince, sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 22 Eylül 2016 Cuma günü saat 05.00’dan itibaren duyurulan yasaklama kararı 26 Eylül 2016 Pazartesi günü saat 06.00’dan itibaren kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza kendilerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması için uygulanan yasağa uydukları için teşekkür ederiz.

