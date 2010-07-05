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Ekonomi

Diyarbakır'da 1713 metrede petrol rezervine ulaşıldı

TPAO, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde açtığı Karacan-5 kuyusunda petrole ulaşıldığı bildirildi.

05 Temmuz 2010 03:00

T24 - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde süren çalışmalar sonucunda 1713 metre derinlikte petrol bulunurken, rezervin ekonomik olması halinde kuyuda üretimin başlayacağı bildirildi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde açtığı Karacan-5 kuyusunda petrole ulaşıldığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, TPAO Batman Bölge Müdürlüğü'nün Batman'ın yanı sıra Diyarbakır, Mardin ve Siirt'te petrol arama çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde açılan Karacan-5 kuyusunda süren sondaj çalışmalarında 1713 metrede petrol bulundu.

Yapılacak test çalışmalarının tamamlanmasından sonra bulunun petrolün gravitesinin belirleneceği, rezervin ekonomik olması halinde de bu kuyuda üretime başlanacağı kaydedildi.

Bu arada, Türkiye'de genelinde TPAO'nun günlük ürettiği 40 bin varil petrolün 27 bin varilinin Batman TPAO Bölge Müdürlüğü'ne ait kuyulardan çıkarıldığı belirtildi.


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