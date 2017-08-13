Diyarbakır'da 153 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde düzenlenen operasyonda 153 bin 532 kök Hint keneviri ve 99 kilogram esrar ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Hani ilçesi Kırım Mahallesi'ne düzenlenen operasyonda patlayıcı yapımında kullanılan yaklaşık 6 ton gübre bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyon bölgesinde İHA/İKU tarafından tespit edilen şüpheli aracın takibi sonrasında icra edilen faaliyetlerde, terör örgütü propagandası yaptığı ve yoklama kaçağı olduğu iddiasıyla aranan 2 kişi yakalanmış, adli aramalarda 5 ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirilmiştir. Yakalanan şüpheliler ve delil niteliğindeki malzemelerle ilgili kriminal incelemelere başlanılmıştır."