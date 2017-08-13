T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Diyarbakır'da 153 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde düzenlenen operasyonda 99 kilogram esrar yakalandı

13 Ağustos 2017 01:59

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde düzenlenen operasyonda 153 bin 532 kök Hint keneviri ve 99 kilogram esrar ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Hani ilçesi Kırım Mahallesi'ne düzenlenen operasyonda patlayıcı yapımında kullanılan yaklaşık 6 ton gübre bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyon bölgesinde İHA/İKU tarafından tespit edilen şüpheli aracın takibi sonrasında icra edilen faaliyetlerde, terör örgütü propagandası yaptığı ve yoklama kaçağı olduğu iddiasıyla aranan 2 kişi yakalanmış, adli aramalarda 5 ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirilmiştir. Yakalanan şüpheliler ve delil niteliğindeki malzemelerle ilgili kriminal incelemelere başlanılmıştır."

 

ETİKETLER

hint keneviriuyuşturucu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Prof.Dr. Ersan Şen nefes nefese kaldı; "en fazla burada ölürüz"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24