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Diyarbakır'da 15 yaşındaki Rozerin intihar etti

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA) DİYARBAKIR merkez Yenişehir ilçesinde oturan 15 yaşındaki Rozerin Karabulut evindeki odasında silah ile intihar etti

23 Kasım 2017 18:36

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA) DİYARBAKIR merkez Yenişehir ilçesinde oturan 15 yaşındaki Rozerin Karabulut evindeki odasında silah ile intihar etti.
Merkez Yenişehir ilçesi Gündoğan Mahallesi 568 Sokak\'taki müstakil evde oturan Rozerin Karabulut\'un, bulunduğu odadan silah sesi gelince yakınları odaya girdi. Rozerin Karabulut\'u kanlar içerisinde yerde bulan yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri ağır yaralı genç kıza yaklaşık yarım saat müdahale ederken, Karabulut, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Yapılan ilk incelemede Karabulut\'un intihar ettiği belirlenirken polis genç kızın intihar nedenini ve olayda kullandığı silahı araştırıyor. Karabulut\'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Selahaddini Eyubi Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken, olayla ilgili araştırmanın sürdüğü belirtildi.

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