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Yaşam

Diyarbakır'da 12 ton bozulmuş tavuk eti imha edildi

Diyarbakır Bağlar Belediyesi zabıta ekipleri, ihbar üzerine bir soğuk hava deposuna düzenlediği baskında kullanım tarihi geçmiş 12 ton tavuk etini imha etti

15 Mayıs 2013 17:48

Bağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine Mardin yolu üzerinde bulunan bir soğuk hava deposuna operasyon düzenlendi. Operasyonda kullanım tarihleri geçmiş 12 ton tavuk eti bulunduğu tespit edildi.

Yapılan incelemede tavuk etlerinin bir firma tarafından depoya bırakıldığı ve bozuk olduğu belirlendi. Zabıta ekipleir çöp kamyonlarına yükledikleri bozuk tavuk etlerini çöplüğe götürerek imha etti.

Doğan Haber Ajansı'ndan alınan habere göre, Bağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Amiri Eyüp Çokça, halk sağlığını tehdit eden ürünleri saptamak ve yok etmek için çalışmalarını devam ettiklerini söyledi.

Özellikle halkın yoğun olarak alışveriş yaptığı yerlerde denetimlerini arttırdıklerini belirten Çokça, "Bir ihbar üzerine zabıtalarımız alana gelmişler ve hoş olmayan bir durumla karşılaşmışlar. Zabıta ekiplerimiz ve temizlik müdürlüğümüz ile birlikte tarihi geçmiş ürünleri sıkıştırma araçlarına yükleyip, ardında imha alanına götürdüler. Bu çerçevede denetimlerimiz sıklaşacak ve bu tür ürünlerin halkın sağlığını tehdit etmesine müsamaha gösterilmeyecek" dedi.

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