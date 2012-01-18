-Diyarbakır'da 11 kafatası bulundu DİYARBAKIR (A.A) - 18.01.2012 - Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tarihi İçkale'de insan kafatasları bulunması üzerine başlatılan kazı çalışmaları hava muhalefeti nedeniyle aralıklarla devam ediyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sur ilçesindeki tarihi İçkale'de, bir dönem ''ceza ve tevkifevi'' olarak kullanılan yapının yanında 11 Ocak'ta çevre düzenleme çalışmaları sırasında, insan kafatasları bulunması üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcıvekili Ahmet Karaca, tarihi İçkale'deki kazıların devam ettiğini belirterek, ''Şuana kadar yapılan kazılarda insan kemiği olduğu düşündüğümüz çok sayıda kemik ile toplam 11 kafatası bulunmuştur. Kar yağışı nedeniyle bugün kazılara ara verildi'' dedi. Bu arada bölgenin SİT olması nedeniyle kazılar kazma ve kürekle yapılırken, özel yetkili savcının, kazının iş makineleriyle yapılabilmesi ve alanın genişletilmesi amacıyla Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün olağanüstü toplanmasını talep ettiği, ancak yeterli çoğunluk sağlanamadığı için kurulun toplanamadığı öğrenildi. Kurul'un bugün yeterli çoğunluğu sağlayarak yeniden toplanarak, bölgede iş makinelerinin çalışmasıyla ilgili izin vermesi bekleniyor. Kurul'un izin vermesi halinde bölgedeki kazıların iş makineleriyle yapılabileceği kaydedildi. Öte yandan, kazılarda bulunan kemiklerin numaralandırıldıktan sonra DNA tespiti için toplu halde İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği, orada yapılacak işlemin ardından, yakınlarının kayıp olduğunu iddia eden vatandaşlardan alınacak kan örnekleriyle, kemiklerden elde edilen DNA'ların karşılaştırılıp, kimlik tespitlerinin buna göre yapılacağı belirtildi. Tarihi İçkale'de 11 Ocak'ta çevre düzenleme çalışmaları sırasında 6 insan kafatası bulunmuş, bunun üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca bölgede kazı yapılması kararlaştırılmıştı. Bölgedeki restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarına ise ara verilmişti.