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Diyarbakır'da 104 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın 3 ilçe kırsalında düzenlenecek operasyon öncesi, sivillerin zarar görmemesi amacıyla 104 köy ve mezrada, bugün saat 06

02 Mart 2018 11:49

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın 3 ilçe kırsalında düzenlenecek operasyon öncesi, sivillerin zarar görmemesi amacıyla 104 köy ve mezrada, bugün saat 06.00\'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Lice, Hani ve Kocaköy ilçelerine bağlı toplam 104 köy ve mezrada ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak Diyarbakır Valiliği\'nden yapılan yazılı açıklamada, \"İlimiz Lice, Hani ve Kocaköy ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek veya malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir\" denildi.
Valilik açıklamasında, düzenlenecek operasyon öncesi sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edilen köy isimleri ise şöyle sıralandı:
\"Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde (Kocaköy ilçesine bağlı olan; Şaklat, Boyunlu ve Yazıköy köyleri ile Gökçe, Eldeğmez ve Varlık mezraları),(Hani ilçesine bağlı olan; Kırım, Gömeç, Soylu, Yayvan Köyleri ile Veziri, Aka, Çağıl, Karmen, Ovalı ve Mazılı mezraları), (Lice ilçesine bağlı olan; Örtülü, Akçabudak, Ulucak, Saydamlı, Kılıçlı, Yorulmaz, Baharlar, Üçdamlar, Bayırlı, Yamaçlı, Kıralan, Dernek, Gürbeyli, Kıpçak, Kıyıköy, Sığınak, Çıralı, Arıklı, Çağda, Dibekköy, Yolçatı, Budak, Dallıca, Türeli, Güçlü, Gökçe, Serince, Kayacık, Ortaç, Yalaza, Bağlan, Kabakaya, Kutlu ve Oyuklu köyleri ile Vilu, Arpacık, Kayadere, Sivritepe, Hevsel, Kilimli, Dokuzkat, Dergan, Mahmudan, Mahmutlu, Taktakülek, Ballıca, Yeniyazı, Hij, Alıçlıyayla, Gözeli, Kaynaktaşı, Aliyan, Abdurrahmanağa, Gegogozer, Bilgin, Körtan, Körha, Seyrek, Sağlık, Koçmarin, Yaka, Sumaklı, Mehmedil, Gönen, Kumımirza, Muradiye, Yeşilburç, Muradiye, Konuklu, Ahmetbey, Gucik, Kola, Zıraht, Acımeşe, Mengüsü, Hacıhüseyin, Navaladiriş, Dingil, Hevselbey, Puneyn, Çalıbükü, Kijikbadem, Dablo, Ayşe, Kuruca, Kolbağı, Kalkanlı, Sınır, Alataş, Bakanlar, Beğendik, Hacıcemil, Çaylarbaşı, Göçer, Esenli, Varlık, Kerpiçören ve Pınar mezraları) 2 Mart Cuma günü saat 06.00’dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır.\"

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