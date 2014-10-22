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Yaşam

Diyarbakır'da kaçırılan DEDAŞ işçileri serbest bırakıldı

Ellerinde silah bulunan kişiler 10 kişiyi yanlarına alarak bölgeden ayrılırken aracı bıraktı

22 Ekim 2014 19:10

Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (DEDAŞ) kaçırılan 10 personeli Hazro kırsalında serbest bırakıldı.

Silvan’ın Gürpınar Köyü, Dönenkaya Mezrası'na bugün giden DEDAŞ'in Silvan İlçe Şefliği'nde görevli 10 kişilik kayıp kaçak ekibinin içinde bulunduğu aracın önü henüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından kesildi. Ellerinde silah bulunan kişiler 10 kişiyi yanlarına alarak bölgeden ayrılırken aracı bıraktı. Olayın duyulmasının ardından kaçırılan 10 kişiyi kurtarmak için bölgede güvenlik güçleri tarafından operasyon başlatıldı.

Akşam 18.00 saatlerinde kaçırılan işçilerin Hazro kırsalında serbest bırakıldıkları açıklandı.

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