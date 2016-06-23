Diyarbakır'da 39 köyde sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerine bağlı 39 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Habertürk'ten yer alan habere göre, valilikten yapılan açıklamada, "Lice, Hazro ve Kocaköy ilçeleri dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını tespit etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenleneceği" bildirildi.

Operasyon icra edilecek bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince, Kocaköy İlçesinin Gözebaşı, Gökçe ve Boyunlu köyleri, Hazro'nun Çitlibahçe köyü ile Lice'nin Örtülü, Erginköy, Kıralan, Dernek, Yamaçlı, Akçabudak, Kılıçlı, Yorulmaz, Yalımlı, Baharlar, Hedik, Bayırlı, Saydamlı, Bağlan, Serince, Yalaza, Ortaç, Kayacık, Uçarı, Esenler, Ziyaret, Dolunay, Çavundur, Çağdaş, Dibekköy, Yolçatı, Arıklı, Ulucak, Güldiken, Yaprakköy, Tuzlaköy, Damar, Sığınak, Budak ve Kabakaya köylerinde sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 23 Haziran 2016 Perşembe günü 03.00’den geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma ve bu bölgelere giriş çıkışların yasaklandığı kaydedildi.

Söz konusu yasağa vatandaşların uyması "kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz ettiği" ifade edilen açıklamada, yasağın bitim süresinin ayrıca duyurulacağı bildirildi.