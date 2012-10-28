T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Diyarbakır'a iki yeni üniversite açılacak

TOBB ETÜ'nün fakültesi restorasyon işlemlerinden sonra açılacak. Selâhattin Eyyubi Üniversitesi'nin kurulması ise Kurban Bayramı'ndan sonra meclisin onayına sunulacak.

28 Ekim 2012 01:04

Diyarbakır'da Selâhattin Eyyubi Üniversitesi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nin (ETÜ) bir fakültesi açılacak.

Sur ilçesinde daha önce Tıp Fakültesi, sonra Milli Eğitim Müdürlüğü binası olarak kullanılan tarihi mekan, TOBB ETÜ için tahsis edildi. TOBB ETÜ'nün bir fakültesinin açılacağı bina, bir iş adamı tarafından restore edilecek. Selahattin Eyyubi Üniversitesi'nin kurulması da Kurban Bayramı'ndan sonra meclisin onayına sunulacak.

Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, yaptığı açıklamada, Milli Emlak Müdürlüğü'ne kayıtlı ve tescilli bir binanın bulunduğunu, tarihi mekanda daha önce Tıp Fakültesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yer aldığını söyledi.

Tarihi binanın, Maliye Bakanlığı'nın uygun görüşü ile uzun süreli kira karşılığı TOBB ETÜ'ye verildiğini kaydeden Toprak, binanın onarımı ve restorasyonu için proje hazırlandığını, projenin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan geçeceğini bildirdi.

Proje onaylandıktan sonra iş adamı Ali Ağaoğlu'nun binanın onarımını gerçekleştireceğini kaydeden Toprak, ''Önümüzdeki yıl TOBB ETÜ'nün burada fakültesi açılacak. Çok güzel olacak. Tarihi bir mekanda fakülte hizmete girecek. Açılacak fakülte, iş dünyasının ihtiyacına cevap verebilecek bir branşta olacak'' diye konuştu.

 

'Onarım ve restorasyona 2.5 milyon lira'

 

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten de binanın tahsisinin TOBB ETÜ'ye yapıldığını, onarım ve restorasyonu yapılacak binanın hazırlanmasının yaklaşık 2,5 milyon liraya mal olacağını aktardı. İçten, tadilat ve restorasyon biter bitmez fakültenin açılacağını belirtti.

 

'Selâhattin Eyyubi üniversitesi de kurulacak'

 

Kurban Bayramı'ndan sonra meclis gündemine gelecek olan Selâhattin Eyyubi Üniversitesi konusunun da olduğunu anlatan İçten, vakıf üniversitesinin kurulması için kanunun bayramdan sonra onaylanacağını bildirdi.

İçten, ''Bu üniversite de açılırsa, Diyarbakır'da 3 üniversite olmuş olacak. 1 yıl sonra inşallah üniversitelerimiz olacak. Şu an Diyarbakır'da öğrenci sayısı 26 bin, açılacak üniversiteler ile bu sayı 40-50 bine yaklaşır'' şeklinde konuştu. 

ETİKETLER

diyarbakırüniversiteselahattin eyyubitobb etü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24