Diyarbakır'a iki yeni üniversite açılacak

Diyarbakır'da Selâhattin Eyyubi Üniversitesi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nin (ETÜ) bir fakültesi açılacak.

Sur ilçesinde daha önce Tıp Fakültesi, sonra Milli Eğitim Müdürlüğü binası olarak kullanılan tarihi mekan, TOBB ETÜ için tahsis edildi. TOBB ETÜ'nün bir fakültesinin açılacağı bina, bir iş adamı tarafından restore edilecek. Selahattin Eyyubi Üniversitesi'nin kurulması da Kurban Bayramı'ndan sonra meclisin onayına sunulacak.

Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, yaptığı açıklamada, Milli Emlak Müdürlüğü'ne kayıtlı ve tescilli bir binanın bulunduğunu, tarihi mekanda daha önce Tıp Fakültesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yer aldığını söyledi.

Tarihi binanın, Maliye Bakanlığı'nın uygun görüşü ile uzun süreli kira karşılığı TOBB ETÜ'ye verildiğini kaydeden Toprak, binanın onarımı ve restorasyonu için proje hazırlandığını, projenin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan geçeceğini bildirdi.

Proje onaylandıktan sonra iş adamı Ali Ağaoğlu'nun binanın onarımını gerçekleştireceğini kaydeden Toprak, ''Önümüzdeki yıl TOBB ETÜ'nün burada fakültesi açılacak. Çok güzel olacak. Tarihi bir mekanda fakülte hizmete girecek. Açılacak fakülte, iş dünyasının ihtiyacına cevap verebilecek bir branşta olacak'' diye konuştu.

'Onarım ve restorasyona 2.5 milyon lira'

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten de binanın tahsisinin TOBB ETÜ'ye yapıldığını, onarım ve restorasyonu yapılacak binanın hazırlanmasının yaklaşık 2,5 milyon liraya mal olacağını aktardı. İçten, tadilat ve restorasyon biter bitmez fakültenin açılacağını belirtti.

'Selâhattin Eyyubi üniversitesi de kurulacak'

Kurban Bayramı'ndan sonra meclis gündemine gelecek olan Selâhattin Eyyubi Üniversitesi konusunun da olduğunu anlatan İçten, vakıf üniversitesinin kurulması için kanunun bayramdan sonra onaylanacağını bildirdi.

İçten, ''Bu üniversite de açılırsa, Diyarbakır'da 3 üniversite olmuş olacak. 1 yıl sonra inşallah üniversitelerimiz olacak. Şu an Diyarbakır'da öğrenci sayısı 26 bin, açılacak üniversiteler ile bu sayı 40-50 bine yaklaşır'' şeklinde konuştu.