Diyarbakır'a Blues geldi

Efes Pilsen Blues Festivali'nde blues müziğinin sevilen isimleri Diyarbakırlı müzikseverlerle buluştu.



Demirok Tesislerindeki etkinlikte çok sayıda müziksever blues fırtınası estiren John Lee Hooker Jr, Sharrie Williams ve Watermelon Slim'i dinleme şansı buldu.



Sahneye ilk çıkan bol ödüllü Watermelon Slim ile bluesun en etkileyici kadın vokallerinden Sharrie Williams, blues müziğinin tınılarını Diyarbakır'a taşıdı.



Köklerini modern tınılarla harmanlayan, müziği geleneksel blues ve new age funk arasında bir sentez özeti olarak kabul edilen John Lee Hooker Jr. da sahne performansıyla müzikseverleri adeta büyüledi. Son şarkısında başına bağladığı poşuyla Diyarbakırlı blus severlere sürpriz yapan John Lee Hooker Jr.,müzikseverlerden büyük alkış aldı.



Efes Pilsen tarafından geleneksel hale getirilen ve Mersin'de başlayan festival, Diyarbakır'ın ardından Malatya, Kayseri, Rusya/Moskova, KKTC/Girne, Denizli, Antalya, Konya, Trabzon, Ankara, Eskişehir, Bursa, İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Kocaeli'ndeki konserlerin ardından Edirne'de son bulacak.