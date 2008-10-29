T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Diyarbakır'a Blues geldi

Efes Pilsen Blues Festivali'nde blues müziğinin sevilen isimleri Diyarbakırlı müzikseverlerle buluştu.

29 Ekim 2008 02:00

Efes Pilsen Blues Festivali'nde blues müziğinin sevilen isimleri Diyarbakırlı müzikseverlerle buluştu.

Demirok Tesislerindeki etkinlikte çok sayıda müziksever blues fırtınası estiren John Lee Hooker Jr, Sharrie Williams ve Watermelon Slim'i dinleme şansı buldu.

Sahneye ilk çıkan bol ödüllü Watermelon Slim ile bluesun en etkileyici kadın vokallerinden Sharrie Williams, blues müziğinin tınılarını Diyarbakır'a taşıdı.

Köklerini modern tınılarla harmanlayan, müziği geleneksel blues ve new age funk arasında bir sentez özeti olarak kabul edilen John Lee Hooker Jr. da sahne performansıyla müzikseverleri adeta büyüledi. Son şarkısında başına bağladığı poşuyla Diyarbakırlı blus severlere sürpriz yapan John Lee Hooker Jr.,müzikseverlerden büyük alkış aldı.

Efes Pilsen tarafından geleneksel hale getirilen ve Mersin'de başlayan festival, Diyarbakır'ın ardından Malatya, Kayseri, Rusya/Moskova, KKTC/Girne, Denizli, Antalya, Konya, Trabzon, Ankara, Eskişehir, Bursa, İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Kocaeli'ndeki konserlerin ardından Edirne'de son bulacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24